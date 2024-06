Este martes ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que impulsa la creación de un plan Provincial de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, que se basa en brindarles información sobre salud sexual y métodos anticonceptivos, además de promover sus derechos en este ámbito.



El número de expediente de la iniciativa es el 27.142, fue escrito por la diputada justicialista Laura Stratta y sus coautoras fueron: Lorena Arrozogaray, Mariel Ávila, Stefanía Cora, Silvia del Carmen Moreno y Andrea Zoff.



Cabe destacar que los lineamientos de este proyecto son los mismos de lo que fue el Plan ENIA (Embarazo No Intencional en la Adolescencia) a nivel nacional.



A continuación los puntos clave de la iniciativa:



- El plan se enfoca en adolescentes de 12 a 19 años.



- Se busca coordinar acciones entre diferentes organismos estatales para implementarlo.



- La autoridad encargada será la Secretaría General de Gobernación, en colaboración con otros ministerios y consejos.



- El plan incluye sensibilizar sobre la prevención del embarazo adolescente, promover el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, brindar información sobre salud sexual y métodos anticonceptivos gratuitos, y fortalecer políticas para prevenir abusos y violencia sexual.



- Se establece una Unidad de Coordinación Interministerial para garantizar la implementación efectiva del plan.



- La aplicación del plan será gradual, comenzando en ciertos departamentos y expandiéndose gradualmente a otros.



- La ley deberá ser reglamentada en un plazo máximo de 90 días desde su publicación.



• ¿Qué pasó con el Plan ENIA?



Tras el desfinanciamiento de Nación que llevó al cierre al programa, en abril de este año un grupo de trabajadoras despedidas propuso al gobierno provincial una alternativa para dar continuidad al proyecto, sin embargo, el Ejecutivo rechazó la propuesta.



El Plan en Entre Ríos contaba con la labor de 70 profesionales de diversas disciplinas, como psicólogas, trabajadoras sociales, licenciadas en obstetricia, médicas y docentes, se encargaba de garantizar el acceso a información científica, prestaciones de salud, espacios terapéuticos y asesorías en salud sexual y reproductiva. Además, capacitaba y acompañaba a equipos de salud y docentes en escuelas, centros de salud, hospitales y espacios comunitarios.



• ENIA en estadísticas



El programa contemplaba un trabajo intersectorial en diferentes ejes, logrando reducir los embarazos adolescentes en Argentina del 49% al 27% en seis años, convirtiéndose en un modelo para Latinoamérica.



En Entre Ríos, entre 2012 y 2015, el porcentaje de niñas y adolescentes menores de 15 años que cursaron un embarazo no intencional o forzado por violencia sexual fue superior al 17%. Sin embargo, gracias a la implementación de este proyecto, esta cifra disminuyó progresivamente hasta llegar al 10.5% en 2022.



El plan en la provincia



En 2018, el porcentaje de niñas y adolescentes embarazadas en Entre Ríos fue del 15.8%, mientras que en 2022, cuatro años después de la implementación del plan, este porcentaje disminuyó al 9.6%. Esto representa una reducción del 57.5% en la proporción de embarazos adolescentes en la provincia en este período. En el caso de las menores de 15 años, esta reducción fue aún más significativa, alcanzando cerca del 70% (de 97 embarazos anuales a 30).



