Un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado sobre la base de datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, ubicó a Entre Ríos como la provincia con el salario bruto promedio más bajo del país en el sector privado de la enseñanza durante el primer trimestre del año.

De acuerdo con el trabajo, el salario bruto promedio en esa actividad fue de $853.839, el menor entre las 24 jurisdicciones relevadas. En el extremo opuesto se ubicó Santa Cruz, con un promedio de $1.871.293, más del doble que el registrado en Entre Ríos.

En el promedio de todas las actividades del sector privado formal, Entre Ríos también se ubicó por debajo de la media nacional. El salario bruto promedio en la provincia alcanzó los $1.685.944, mientras que el promedio del país fue de $2.207.129.

El estudio muestra una marcada disparidad regional. Los salarios promedio más altos correspondieron a Neuquén ($3.808.627) y Santa Cruz ($3.768.615), las únicas provincias que superaron los tres millones de pesos, seguidas por Chubut, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tierra del Fuego, según el informe.

Entre Ríos integró el grupo de provincias con remuneraciones promedio de entre $1,5 y $2 millones, junto con Santa Fe, Catamarca, La Pampa, San Juan, Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba, Mendoza y Formosa.





Fuente: APFDigital