Entre Ríos exportó bienes por US$ 1.048 millones durante el primer semestre de 2026, lo que representó un incremento interanual del 9,5% y le permitió ubicarse en el octavo lugar del ranking nacional de provincias exportadoras.

Los datos surgen de un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco sobre la base de estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que señala que la provincia explicó el 2,1% del total de las exportaciones argentinas en el período analizado.

El reporte indica que las ocho provincias que superaron los US$ 1.000 millones en exportaciones fueron Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Santa Cruz, Chubut, San Juan y Entre Ríos, concentrando en conjunto el 84% de las ventas externas del país.

En el caso entrerriano, el principal componente de las exportaciones fueron los productos primarios, con US$ 651 millones, seguidos por las manufacturas de origen agropecuario (MOA), que sumaron US$ 313 millones. Más atrás se ubicaron las manufacturas de origen industrial (MOI), con US$ 60 millones, y combustibles y energía, con US$ 25 millones.

En cuanto a la evolución por rubros, las exportaciones de productos primarios crecieron 18,7% interanual; las manufacturas de origen agropecuario aumentaron 5,3% y las industriales 5,1%. En contraste, las ventas de combustibles y energía registraron una caída del 54,8%.

A nivel nacional, las exportaciones argentinas alcanzaron un récord histórico de US$ 49.454 millones en el primer semestre del año, con un incremento del 24,4% respecto del mismo período de 2025. En ese contexto, el crecimiento de Entre Ríos quedó por debajo de la media nacional.

Por otra parte, el informe señala que las exportaciones per cápita de Entre Ríos fueron de US$ 718 por habitante, por debajo del promedio nacional, que se ubicó en US$ 1.066.

Fuente: APFDigital