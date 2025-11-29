Los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe alcanzaron un entendimiento histórico: por primera vez emitieron resoluciones complementarias para regular la pesca en el río Paraná con un mismo criterio de manejo. El acuerdo busca equilibrar la sostenibilidad del recurso ictícola, la protección de la biodiversidad y la continuidad laboral de los pescadores artesanales en ambas jurisdicciones.

La coordinación surge del trabajo conjunto que impulsa la Región Litoral y se alinea con el Plan Estratégico de Reconversión y Utilización Sustentable del Recurso Ictícola de Santa Fe. “Una medida coordinada siempre es más eficaz que una acción aislada. Este acuerdo nos permite proteger la biodiversidad con reglas comunes y sostenibles”, destacó el ministro de Ambiente y Cambio Climático santafesino, Enrique Estévez.

Santa Fe publicará una nueva resolución, que reemplazará la 332/2025, fijando para enero, febrero y marzo de 2026 un cupo máximo de captura de 900 toneladas, en línea con lo dispuesto por Entre Ríos. Además, ambas provincias acordaron suspender la pesca comercial de sábalo entre el 20 de diciembre y el 20 de enero.

El cupo para el resto del año se definirá en la Audiencia Pública del 16 de diciembre, con participación de pescadores, cooperativas, frigoríficos y equipos técnicos. Ese espacio permitirá evaluar resultados, ajustar criterios y garantizar decisiones con respaldo del sector.

Entre Ríos también modificó su régimen semanal de prohibiciones para equiparar los días de veda con Santa Fe: sábados, domingos, lunes y feriados. La medida busca evitar desbalances y mejorar los controles para una explotación más responsable del recurso.