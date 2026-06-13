El próximo viernes 19 de junio, el Instituto Magnasco celebrará un nuevo aniversario de su fundación. La historia nos cuenta que hacia 1898, en un contexto social que limitaba el acceso de las mujeres a espacios culturales y educativos, Luisa Bugnone, Camila Enriqueta Nievas y María Arhancet fundaron la Sociedad por la Patria y el Hogar. Su objetivo era revertir esta realidad en Gualeguaychú y dar lugar a un espacio donde las mujeres pudieran reunirse, leer, formarse y compartir conocimientos en torno al arte, la literatura y la ciencia. De hecho, se trató de la primera biblioteca del país fundada por mujeres. En 1920, con la muerte de Osvaldo Magnasco (escritor, jurista, político y benefactor de la institución), el establecimiento cambió su denominación a Instituto Magnasco. Finalmente, en 1942 inauguró su actual edificio sobre la calle Camila Nievas, entre 25 de Mayo y San Martín.

Con el paso del tiempo, el Magnasco se convirtió en un indiscutido y prestigioso lugar para las artes, las letras y la cultura en nuestra ciudad. Lo hizo a través de su biblioteca, hemeroteca, pinacoteca, teatro y salas museísticas, las cuales exhiben una colección invaluable de documentos, fotografías, objetos antiguos y obras de arte que recorren la historia e identidad local. Asimismo, y en línea con su espíritu fundacional, fue una institución pionera en la enseñanza de Idiomas, Música, Danzas, Teatro, Dibujo, Pintura, Encuadernación e Informática. Estas, y diversas capacitaciones en oficios, han tenido y tienen lugar en la Escuela Camila Nievas, anexa al Instituto.

A 128 años de aquella gesta, con un gran legado detrás y nuevas oportunidades y desafíos por delante, el Complejo Cultural Magnasco busca hoy abrir sus puertas y hacer plenamente partícipe a la sociedad gualeguaychuense de su patrimonio y oferta cultural, museística y educativa. Para conocer más sobre los aspectos novedosos de su actual impronta, Ahora ElDía conversó con Adriana Garay, presidenta de la comisión directiva desde 2025, y Liliana Esquivel, museóloga del Instituto a cargo de las visitas guiadas.

“Hoy en día hemos conformado un grupo humano espectacular, con el que trabajamos de manera conjunta. Se han tomado iniciativas innovadoras, pero también se ha rescatado lo que se venía haciendo, ya que consideramos que se debe continuar con todo lo que funcione bien”, señaló Garay en primer lugar, e hizo hincapié en el espíritu de apertura y renovación: “La idea es que el Complejo Cultural esté abierto y todo el mundo pueda participar y disfrutar de lo que tenemos para ofrecer. Queremos romper con el mito de que el Magnasco es un espacio cerrado o poco accesible”.

Un ejemplo positivo en ese sentido es la mayor afluencia de público joven a las obras de teatro y shows que allí tienen lugar. “Para muchos jóvenes es la primera vez que vienen a la institución, y descubren un lugar completamente nuevo. Pasan por la galería de arte y les llama la atención las obras que se exhiben. Creo que llegar así sirve, ya que después por lo general buscan averiguar más”, contó la presidenta de la comisión, señalando además que en lo que va de la nueva gestión han sumado casi un 30% de nuevos socios.

“La gente ha visto un cambio de imagen en el Magnasco, con una mayor apertura, y nos lo dicen”, aportó por su lado Esquivel. “Buscamos atender a todos los públicos. Durante mucho tiempo sólo hubo un público adulto mayor, que sigue viniendo, pero hoy queremos también atraer al público joven que no conoce o siente que no es su lugar. Tenemos que darnos a conocer y buscar las estrategias para captar su atención: a través de articulaciones con otras instituciones, de propuestas y espectáculos. Tenemos que aprovechar y darnos una mano entre todas las instituciones cercanas, como el Colegio Nacional, el ISA o el ISPED”, señaló.

Un detalle interesante sobre el Salón Auditorio del Magnasco es que actualmente se están renovando sus 220 butacas. Para ello, lanzaron una campaña en la que los aportantes voluntarios pueden destinar una suma de dinero y adquirir simbólicamente una butaca; sus nombres formarán luego parte de un registro al que se accederá mediante un QR en el Auditorio.

“Otra de las novedades son los viajes culturales e históricos, una propuesta con la que por suerte nos está yendo muy bien. Hicimos tres viajes a Buenos Aires, a ver obras de teatro, recorrer museos, y visitar lugares como el Teatro Colón y su fábrica. La última salida que hicimos fue a Colonia, Uruguay. Ahora estamos organizando un próximo viaje en Entre Ríos para el mes de julio, y también viendo la posibilidad de ir a las Estancias Jesuíticas de Córdoba en agosto”, siguió Garay. Por su parte, Esquivel comentó que realizan reuniones antes de las salidas, en las que se interiorizan y comparten acerca de las temáticas histórico-culturales relacionadas al destino.

Ambas destacaron el rol de la biblioteca, la cual está abierta de lunes a viernes, de 16 a 20 horas, y para la cual no hace falta ser socio si se desea visitar para pasar un tiempo estudiando o trabajando. Asimismo, comentaron que la institución busca salir a la ciudad con selecciones de su material de lectura.

“Todos los miércoles tenemos la Biblioteca Móvil. Nuestra bibliotecaria y alguien más de la comisión van a alguno de los cafés de Gualeguaychú, o a otros lugares como la Costanera, y el último miércoles de cada mes a Casa Encuentro. También tenemos previsto ir a varios clubes. Donde haya personas que puedan interesarse en los libros y hacer socios, nosotros vamos a estar. La idea es que se conozcan las posibilidades del Magnasco y del material bibliográfico que hay disponible, que siempre se renueva. Este año invertimos una suma importante en libros, y la mayoría fue para renovar la biblioteca infantil. Apuntamos a llegar con la lectura a los más chicos y a los adolescentes, para quienes también renovamos una sección”, describió Garay.

Y añadió: “Invitamos y tenemos convenios con otras instituciones educativas de la ciudad. Tenemos previsto formalizar un acuerdo con el Isped para que las chicas que estudian para ser maestras de jardín de infantes hagan pasantías en la biblioteca infantil. A raíz de eso, trajimos mucho material interactivo de la última Feria del Libro de Buenos Aires”.

Las salas museo: algo más que un recorrido por la identidad local

Uno de los mayores tesoros del Complejo Cultural Magnasco se encuentra en sus salas museísticas, que conforman un verdadero recorrido por la historia, la cultura, el arte y la memoria de Gualeguaychú y la región. A lo largo de décadas, la institución reunió colecciones, documentos, objetos y obras donadas por familias, investigadores y benefactores, convirtiéndose en uno de los principales reservorios patrimoniales de la ciudad.

El museo cuenta con una serie de espacios temáticos. Entre ellos se destacan la Sala de Personajes y Hechos de Gualeguaychú, dedicada a figuras que marcaron la vida política, cultural, científica y social de la ciudad; la Sala Histórico-Militar, donde se conservan armas, uniformes y objetos vinculados a distintos períodos de la historia argentina; y la Sala Histórico-Religiosa, que reúne imágenes, documentos y piezas relacionadas con la tradición religiosa de la región.

Otro de los sectores más valiosos es la Sala de Grabados y Libros Antiguos, que alberga ejemplares de gran importancia bibliográfica y patrimonial. A ella se suma la Sala Histórico-Musical, donde se exhiben instrumentos, partituras y elementos vinculados a la actividad musical de otras épocas, y la Sala de Época, que recrea ambientes domésticos y formas de vida características de fines del siglo XIX y principios del XX.

El patrimonio artístico también ocupa un lugar central dentro del Magnasco. Su Pinacoteca y Galería de Arte reúnen pinturas, dibujos, grabados y esculturas de artistas locales, nacionales e internacionales, constituyendo una de las colecciones artísticas más importantes de Gualeguaychú. Las obras se encuentran distribuidas en distintos espacios del edificio y forman parte del recorrido habitual de los visitantes.

A ello se agregan el Monetario y Medallero, con monedas, billetes y medallas de distintas épocas y procedencias, así como el Archivo Histórico y la Hemeroteca, considerados entre los fondos documentales más relevantes a nivel local. Allí se conservan colecciones de periódicos que se remontan a mediados del siglo XIX, documentos institucionales, fotografías y materiales de consulta permanente para investigadores, historiadores y estudiantes. Parte de esos diarios históricos fueron microfilmados para garantizar su preservación y consulta futura.

Esquivel, quien oficia como guía de las salas, contó: “Trato de que cada visita sea en función de lo que quiera el visitante. Hay un público más intelectual, como el de investigadores que vienen por cuestiones puntuales; un público turista, que viene a conocer; y las visitas escolares, que tienen sus horarios en particular. Como institución tenemos que adecuarnos y estar prestos a ofrecer esos servicios”. A su vez, explicó que los horarios de visita establecidos para las salas son los martes de 16 a 20 horas, y los jueves de 8.30 a 11 horas y de 16 a 20 horas. Tienen un arancel de $4.000 por persona, aunque las tarifas son distintas para los grupos de estudiantes.

Una oferta educativa para los tiempos que corren

Otro de los pilares del Magnasco tiene que ver con la educación en todas sus formas. Además de los talleres y masterclasses (en Finanzas, por ejemplo) que se dictan eventualmente en el Complejo Cultural, la Escuela Camila Nievas continúa ofreciendo, al igual que en años anteriores, una variada oferta de cursos y capacitaciones.

“Intentamos aggiornar la escuela a los requerimientos que surgen hoy en día. Se siguió con capacitaciones en oficios como Refrigeración, Gas y Electricidad, por ejemplo, pero ahora se profundizó en talleres como Computación para niños. Se incluyó un curso de Programación, a requerimiento de la Corporación del Desarrollo Gualeguaychú (Codegu); también se incluyó este año un curso de Gestión Jurídica. Estamos viendo que también tenemos que innovar en otras cosas. Pienso que tenemos que trabajar en formar a las personas para la atención de los adultos mayores, en diversas áreas”, señaló Garay.

Festejos de aniversario

Por último, en cuanto a las celebraciones por los 128 años de la institución, Garay y Esquivel contaron que Omar Cyrulnik y Gabriela Reides darán el concierto “De un entrevero” el viernes 19 a las 20.30 horas, mientras que el domingo 21 por la tarde, de 16 a 20 horas, habrá una apertura a todo el público del Complejo Cultural. “Todos los aniversarios hacemos el ‘Magnasco de puertas abiertas’, con entrada libre y gratuita: se abren todas las salas y en cada una hay alguien que las explica; se hace la introducción a lo que es esta institución a las 16, 17, 18 y 19 horas. Este año lo pensamos así para dar un panorama integral de todo lo que se está haciendo, antes de que el público ingrese a recorrer las distintas salas”, indicó la presidenta de la comisión.

“Ese día también se busca rescatar la figura de Osvaldo Magnasco, con una mini exposición temporal que va a estar disponible mientras el público recorre”, sumó la museóloga, respecto a un detalle que han incorporado este año. Garay concluyó: “Magnasco y Camila Nievas son nuestras figuras más importantes y tratamos de respetar su importante legado, adaptándonos a la actualidad”.