En el marco de una jornada sanitaria organizada por la Subsecretaría de Salud del Municipio en el barrio Los Espinillos, la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) entregó preparados farmacéuticos elaborados para la promoción y prevención de la salud.

La entrega se concretó como parte de la acción de extensión universitaria “La Facultad se acerca al barrio. Promoción y prevención de la salud en el barrio Los Espinillos”, iniciativa que articula el trabajo académico con las políticas públicas locales y que se integra al proyecto de extensión binacional “A Dos Bandas”, desarrollado conjuntamente entre la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad de la República (UDELAR).

En ese marco, desde la cátedra Farmacotecnia II —denominada Tecnología Farmacéutica II en el nuevo plan de estudios y correspondiente al último año de la carrera de Farmacia—, a cargo de la farmacéutica y licenciada en Bromatología Silvina Cabrera, se elaboraron en los laboratorios de la Unidad Académica los siguientes preparados:

• Vaselina azufrada al 5%, destinada al tratamiento de la escabiosis y otras parasitosis externas.

• Emulsión líquida repelente de mosquitos con factor de protección solar SPF 30, que combina protección frente a picaduras y cuidado de la piel ante la exposición solar.

• Repelente de mosquitos, orientado a la prevención de enfermedades transmitidas por vectores.

Los productos fueron formulados por estudiantes avanzados/as bajo supervisión docente, integrando contenidos curriculares con prácticas extensionistas orientadas a responder a problemáticas sanitarias identificadas en el territorio.

Universidad y Estado local: una articulación sostenida

La jornada no constituye una acción aislada, sino la continuidad de un trabajo sostenido que la Facultad viene desarrollando en el barrio a través del proyecto binacional “A Dos Bandas”, fortaleciendo la construcción colectiva de estrategias de cuidado junto a la comunidad.

La articulación entre el Municipio y la universidad pública permite potenciar recursos, vincular conocimiento científico con demandas concretas y consolidar una presencia territorial activa. En este proceso participan docentes, personal no docente y estudiantes avanzados/as de la carrera de Farmacia, integrando docencia, extensión y compromiso social.

Desde la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Facultad, a cargo de José Dorati, se destacó la importancia de profundizar estos espacios de trabajo conjunto, entendiendo la salud y el ambiente como dimensiones centrales del bienestar social y como ejes estratégicos de la política pública local.

La experiencia reafirma el rol de la universidad pública como actor territorial comprometido, que forma profesionales con sensibilidad social y pone su capacidad científica al servicio de la comunidad.