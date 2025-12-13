A través del decreto 877/2025 que se publicó este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional finalmente puso en vigencia el anuncio formulado el martes por el ministro de Economía, Luis Caputo, de una nueva rebaja de retenciones a las exportaciones de los principales granos y subproductos.

“El Gobierno nacional estableció una nueva reducción permanente de derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos, dando un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario”, señaló la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP) en un comunicado.

Así, en concreto, las alícuotas se reducen tal como se había informado:

Soja (grano): de 26% a 24%

Subproductos de soja (harina y aceite): de 24,5% a 22,5%

Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

Girasol: de 5,5% a 4,5%

El detalle completo de productos, según su Nomenclatura Común del Mercosur, se pueden consultar en el anexo del decreto rubricado por Caputo, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según resaltó la SAGYP, “eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para este gobierno”, algo que ratifica el decreto en sus considerandos, donde se califica a los derechos de exportación como “un impuesto distorsivo que debe eliminarse”.

“Continuaremos haciendo todo lo posible para alcanzar este objetivo en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan“, enfatizó la Secretaría.

También puntualizó que “esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de las exportaciones”.

“De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo. El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”, completó.

En tanto, se copian textualmente a continuación los considerandos del decreto, donde el Gobierno justifica la decisión de reducir las alícuotas con numerosos datos y consideraciones positivas que dan cuenta sobre el aporte clave que hace el campo a la economía.

Que el presente decreto tiene entre sus objetivos promover, proteger y conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las especies animales o vegetales.

Que los objetivos del Gobierno Nacional, vinculados a la transformación de la política económica, exigen la adopción de medidas que permitan optimizar el uso de los recursos del Estado para acompañar el programa de estabilización macroeconómica.

Que entre otras disposiciones, a través del Decreto N° 526/25 se redujeron los derechos de exportación de forma permanente de los complejos de la soja, girasol, maíz, cebada, trigo y sorgo, incluyendo tanto granos y semillas como los subproductos derivados.

Que la citada norma tuvo como objetivo potenciar una mejora económica que alcanzara a todos los actores de las cadenas de valor, promoviendo el aumento de las exportaciones y el ingreso

Que como resultado de ello, y de las diferentes políticas llevadas a cabo, en los primeros 10 meses del año 2025 se observó un incremento de los montos y volúmenes exportados de los complejos de granos, alcanzando aproximadamente a U$S 28.875 millones y a 86,25 millones de toneladas, lo que representó un incremento del 5% en el monto y del 10% en el volumen respecto del 2024, destacándose, por ejemplo, el caso del trigo y del girasol con incrementos récords, que superan el 50%, mostrando la potencialidad del sector.

Que esta gestión de gobierno entiende necesario continuar creando condiciones favorables para la producción, el comercio exterior y la apertura de nuevos mercados, fortaleciendo la estabilidad macroeconómica y el desarrollo del sector productivo en cada región del país, brindando certezas y mayores oportunidades de negocios a los productores, elaboradores y exportadores de las distintas cadenas de valor involucradas.

Que el sector agroindustrial constituye una de las principales fuentes de generación de divisas, de desarrollo regional y de empleo, aportando exportaciones por aproximadamente U$S 45.000 millones anuales.

Que resulta necesario continuar fortaleciendo el impulso exportador del sector agroindustrial con medidas que fortalezcan los procesos de simplificación, reducción de trámites, facilitación del comercio, apertura de nuevos mercados y disminución de impuestos distorsivos.

Que esta gestión entiende a los derechos de exportación como un impuesto distorsivo que debe eliminarse y que, en la medida en que lo permita el superávit fiscal, se irán reduciendo hasta su desaparición.

Que en este marco, y acorde a los resultados económicos logrados durante el año 2024 y el transcurso del corriente, la presente medida busca dotar de una mayor competitividad a las cadenas de valor que forman parte de uno de los sectores productivos más dinámicos y relevantes del país, a través de la reducción de los derechos de exportación en forma permanente, alineando las políticas con los principios de la libertad y una mayor apertura del comercio que impulsen el crecimiento de las cadenas de valor agroindustriales.