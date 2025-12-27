Si el país va en camino de aumentar su producción de granos en los próximos años por la estabilización de las condiciones macroeconómicas se debería prestar más atención, desde ahora, a la cuestión de la infraestructura.

La primera señal la está dando la actual campaña de trigo que se encamina a un récord si se superan los 27 millones de toneladas, tal como proyectan las Bolsas de Comercio de Rosario (BCR) y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Las terminales del Gran Rosario tuvieron un movimiento inusual el mes pasado con la carga del cereal de invierno.

Esta escena se puede repetir, o incluso ser más contundente, a partir de marzo próximo cuando ingrese la cosecha de maíz temprano del actual ciclo. Esto fue advertido por un informe de la BCR que señaló: “Con una proyección récord de 61 millones de toneladas para el maíz 25/26, la alta participación de siembras tempranas anticipa un flujo logístico inédito hacia marzo-abril, que podría llevar los ingresos a puerto a máximos históricos y condicionar precios y comercialización”.

El informe, elaborado por Matías Contardi, Franco Peninno y Emilce Terré, de la BCR, advierte que “teniendo en cuenta que el despacho de maíz a puerto se registraría mayormente en torno al mes de marzo/abril, justo cuando comienza a cosecharse la soja, y en el marco de una producción récord de trigo, el ingreso de camiones a puertos del Gran Rosario podría ser un 80% mayor al promedio de los últimos 10 años, y entre un 25% y un 30% más alto que el máximo anterior”.

Más allá de que han avanzado los sistemas de cupos en las terminales portuarias, está claro que los eventuales cuellos de botella no solo pueden provocar problemas logísticos sino, eventualmente, descuentos de precios. Y en un contexto de márgenes estrechos, esto es una mala noticia.

“Se va a seguir embarcando la megacosecha de trigo y, además, vamos a tener la cosecha de girasol: logísticamente va a ser complicado”, advierte Paulina Lescano, analista del mercado de granos y añade: “también va a haber descuento de precio para el que quiere descarga sí o sí”. Para la especialista, en maíz el precio se va a ver afectado en forma similar “a lo que estamos viendo con el trigo”. El contexto del cereal es de un gran volumen en los principales países productores. “Estados Unidos ya tuvo su megacosecha y vamos a ver qué pasa con la safrinha en Brasil, pero en general por ahora la expectativa es que sea una buena producción”.

En ese escenario, no parece haber en el corto plazo alternativas que solucionen los eventuales cuellos de botella. El ferrocarril sigue siendo el gran ausente de esta historia.

Claudio Molina, especialista en transporte ferroviario, advierte que la mayor parte de la red y la infraestructura de este medio de transporte está en malas condiciones y que se requieren de inversiones millonarias de las que el Estado no puede estar ausente. “El Estado se quiere sacar de encima al ferrocarril, solo le interesa el negocio inmobiliario [por la venta de terrenos] y la venta de material [por chatarra]”, se lamenta el especialista.

“Y no se trata de que no haya dólares porque el 60% de la inversión se puede hacer en pesos porque las empresas que pueden fabricar vagones o locomotoras se pueden radicar aquí”, sostiene. Para Molina, el estado actual de la red es de “malo a muy malo”.

Del programa de privatizaciones anunciado por el Gobierno, señala que solo en una parte del Belgrano Cargas (el tramo que va de Joaquín V. González, en Salta, llega a Avia Terai en el Chaco y llega a Timbúes, en Santa Fe) hay interés de empresas agroindustriales como Ledesma, Bunge y Cofco, entre otras. En el resto, hay vencimiento de concesiones y pocos avances.

En materia de infraestructura, en las últimas semanas la buena noticia fue el lanzamiento de la concesión del dragado y balizamiento de la hidrovía del Paraná. Las entidades rurales respaldaron la convocatoria porque se espera que, por fin, se regularice la situación del mantenimiento de la vía navegable y aumente el calado para permitir que los buques salgan con carga completa.

No hay forma de que la Argentina vaya a una cosecha de 200 millones de toneladas de granos y subproductos con la actual infraestructura. Es cierto que no se puede apelar al déficit fiscal para invertir en rutas, pero todas las evidencias de los especialistas apuntan a que algo hay que hacer. Y que no hay tiempo que perder.