Del 23 al 27 de marzo se difundirán distintos datos e indicadores que tendrán un impacto directo en la economía de la Argentina. La lista completa y su explicación.



Nueva licitación

El próximo miércoles se realizará el llamado a la segunda y última licitación del mes, donde la Secretaria de Finanzas consignará una serie de instrumentos y letras del Tesoro Nacional, con el objetivo de conseguir la renovación de nuevos vencimientos de deuda.

En la primera, la secretaría comandada por Federico Furiase adjudicó un total de $10,42 billones (108,09% habiendo recibido ofertas por $12,90 billones. Esto significó un rollover del 108,09%. En simultáneo, contrinúa la emisión del bono en dólares AL27, el cual servirá para pagar los vencimientos de julio por US$4.500 millones.

Esta semana, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró haber tendio los fondos suficientes para hacer frente a los tres próximos vencimientos: julio de este año y enero y julio del 2027, los cuales totalizan aproximadamente US$9.000 millones. En esa misma línea descartó una vuelta a los mercados internacionales de deuda, en un contexto donde el riesgo país supera los 600 puntos básicos.

“No hay ningún capricho con Wall Street, es un tema de costo. Mientras tengamos opciones, vamos a seguir primando la más barata”, indicó.

INDEC: actividad económica y salarios, entre los más destacados

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) desplegará una batería de datos con impacto directo en la economía real.

Tal es así que entre los más destacados asoman el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y el índice de salarios, ambos correspondientes a enero.

El primero culminó con un crecimiento del 4,4% en 2025: aumentó 1,8% mensual y 3,5% interanual, donde doce de los dieciséis sectores que lo conforman registraron alzas.

Con respecto al segundo, finalizó el último año con un incremento del 38,2%, quedando 6,7 puntos porcentuales por encima de la inflación en ese mismo año.

Si bien estos son los dos datos que más destacan, el organismo que conduce Pedro Lines publicará otros informes:

Turismo internacional (febrero).

(febrero). Industria farmacéutica (cuaro trimestre 2025).

(cuaro trimestre 2025). Maquinaria agrícola (cuaro trimestre 2025).

(cuaro trimestre 2025). Balanza de pagos (cuarto trimestre 2025).

El Banco Central compró US$485 millones

Esta semana, la entidad financiera adquirió casi US$500 millones en el mercado mayorista, donde además anotó la mayor compra del mes: se hizo de US$172 millones, el mayor saldo positivo desde febrero.

En lo que va de marzo, compró US$1.071 millones y superó las 50 ruedas consecutivas con intervenciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Así, el BCRA ya lleva adquiridos más del 37% de la meta pactada en la definición de la “fase 4” del programa monetario: lleva más de US$3.786 millones del total de US$10.000 millones que s epropuso comprar en 2026.

En ese contexto, el dólar cerró la semana por encima de los $1.400 y retomó la tendencia bajista de la última semana de febrero.

Dólar Blue: compra $1.360 / venta $1.410

compra $1.360 / venta $1.410 Dólar Oficial: compra $1.405 / venta $1.425

compra $1.405 / venta $1.425 Dolar Mayorista: compra $1.381,5 / venta $1.390,5

compra $1.381,5 / venta $1.390,5 Dolar MEP: compra $1.418,2 / venta $1.428,3

compra $1.418,2 / venta $1.428,3 Dólar Contado Con Liquidación (CCL): compra $1.468 / venta $1.470,5

compra $1.468 / venta $1.470,5 Dólar Tarjeta: venta $1.833

El organismo que preside Santiago Bausili también difundirá informes sobre la evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario y referido a los Pagos Minoristas.