Agmer convocó a un nuevo paro docente de 24 horas en Entre Ríos para el próximo miércoles 1 de julio, con una movilización provincial hacia Paraná. La medida fue anunciada por el principal gremio docente entrerriano en medio del conflicto por la recomposición salarial y el rechazo al proyecto de reforma previsional que impulsa el Gobierno provincial.

Según informó el sindicato, la protesta incluirá la participación de docentes de los 17 departamentos de la provincia, que se concentrarán en la capital entrerriana para insistir con la urgente reapertura de la discusión salarial y volver a manifestarse contra cualquier modificación del sistema jubilatorio. El escenario se suma a otras medidas recientes, como el paro y la movilización que el gremio ya había impulsado días atrás.

Los dos ejes del reclamo de Agmer

Desde la conducción sindical remarcaron que el paro apunta, por un lado, a exigir salarios dignos y, por otro, a sostener el rechazo al proyecto de reforma previsional. En ese sentido, insistieron en que la discusión sobre jubilaciones debe frenarse y volver a debatirse con participación de los sectores involucrados.

La protesta también se enmarca en una seguidilla de pronunciamientos del gremio contra el tratamiento legislativo de la iniciativa. En las últimas semanas, Agmer ya había reiterado su rechazo a la reforma y había advertido sobre el impacto que podría tener sobre el régimen previsional docente, como ocurrió en el último congreso en el que ratificó su postura contra el proyecto.