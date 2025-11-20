Esta tarde los clubes rotarios Gualeguaychú y Gualeguaychú Oeste entregarán el reconocimiento al “Mejor Compañero” a estudiantes de 6to año, 2do ciclo, de las escuelas primarias, públicas y privadas, de la ciudad y zona rural.

Recibirán la distinción 103 estudiantes, que fueron elegidos por sus pares, en una elección acompañada por los rotarios de la ciudad y docentes de los respectivos establecimientos escolares.

Esta distinción, entregada por primera vez en Argentina en el año 1926, busca fomentar la amistad, el compañerismo, el servicio a la comunidad y la paz mundial, que son valores fundamentales de Rotary Club.

Este homenaje, que destaca el compromiso de estos jóvenes con su comunidad, brinda también la oportunidad de fortalecer lazos entre las instituciones educativas y sociocomuitarias que trabajan día a día por el desarrollo de Gualeguaychú.