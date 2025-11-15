El Gobierno de Estados Unidos oficializó su decisión de avanzar en un acuerdo comercial con la República Argentina, según lo informó la Casa Blanca a través de su página web.

“Declaración conjunta sobre el marco para un acuerdo entre Estados Unidos y Argentina sobre Comercio e Inversión Recíprocos”, es el título de este comunicado que difundió la administración encabezada por Donald Trump.

“El presidente Donald J. Trump y el presidente Javier Milei reafirman la alianza estratégica entre los Estados Unidos de América y la República Argentina, basada en valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos”, inicia el comunicado.

Y agrega: “Con el objetivo de fortalecer y equilibrar la alianza económica, Estados Unidos y Argentina han acordado un Marco para profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversión. Este Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos (Acuerdo) busca impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación”.

“El resultado refleja la ambición y los valores compartidos por ambos países, y se basa en las medidas que Argentina ya ha adoptado para modernizar su régimen de comercio e inversión y fomentar condiciones recíprocas”, completa.

A grandes rasgos, lo que se anunció fue precisamente un marco para avanzar en temas puntuales. Pero aún no se conocieron cuestiones “finas”, como por ejemplo la ampliación al cuádruple del cupo de carne bovina que EE.UU. permite ingresar desde Argentina con muy bajo arancel, tal como lo confirmó recientemente Milei.

En este marco, este acuerdo marco incluye un apartado específico sobre acceso a los mercados agrícolas, que dice lo siguiente:

Argentina ha abierto su mercado al ganado bovino vivo estadounidense, se ha comprometido a permitir el acceso al mercado de las aves de corral estadounidenses en el plazo de un año y ha acordado no restringir el acceso al mercado de los productos que utilizan ciertas denominaciones para quesos y carnes.

Argentina simplificará los procesos de registro de productos para la carne de res, los productos cárnicos, las vísceras y los productos porcinos estadounidenses, y no exigirá el registro de instalaciones para las importaciones de productos lácteos estadounidenses.

Estados Unidos y Argentina tienen la intención de colaborar para abordar las barreras no arancelarias que afectan al comercio de alimentos y productos agrícolas. En general, los elementos clave del acuerdo, algunos con impacto al menos colateral en el agro, se explican a continuación.

Argentina y Estados Unidos abrirán mutuamente sus mercados para productos clave. Argentina otorgará acceso preferencial a bienes estadounidenses como medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos y una amplia variedad de productos agrícolas. A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados de uso farmacéutico, en reconocimiento al programa de reformas argentino y al cumplimiento de requisitos de seguridad económica y de cadena de suministro. También podrá considerar positivamente el Acuerdo en el marco de la Sección 232 y ambos países mejorarán el acceso recíproco a los mercados de carne de res.

Argentina ha desmontado numerosas barreras no arancelarias, incluidas licencias de importación, y se comprometió a no exigir formalidades consulares para exportaciones estadounidenses, además de eliminar gradualmente el impuesto estadístico. En materia de normas, aceptará productos que cumplan estándares estadounidenses o internacionales sin requisitos adicionales y continuará retirando barreras en sectores prioritarios. También permitirá el ingreso de vehículos fabricados en Estados Unidos que cumplan normas federales de seguridad y emisiones, y reconocerá certificados de la FDA para dispositivos médicos y productos farmacéuticos.

En propiedad intelectual, Argentina ha actuado contra un mercado regional de falsificaciones y reforzará la lucha contra la piratería, incluso digital, abordando además los desafíos señalados en el Informe Especial 301 de 2025 y avanzando hacia la armonización con estándares internacionales. En el área laboral, reafirmó la protección de derechos internacionales y prohibirá la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, fortaleciendo la aplicación de la legislación.

En materia ambiental, asumió compromisos para combatir la tala ilegal, promover eficiencia en el uso de recursos —incluidos minerales críticos— y cumplir el Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones a la Pesca. Ambos países profundizarán la cooperación en seguridad económica, control de exportaciones, inversiones y evasión arancelaria. También coordinarán acciones para facilitar la inversión en minerales críticos y estabilizar el comercio mundial de soja.

Argentina abordará prácticas distorsivas de empresas estatales y subvenciones industriales. En comercio digital, facilitará operaciones con Estados Unidos reconociéndolo como jurisdicción adecuada para transferencias de datos y evitando discriminación a servicios digitales estadounidenses, además de validar firmas electrónicas compatibles con la normativa de ese país.

Elogio desde el agro

“Estados Unidos y Argentina trabajarán con celeridad para finalizar el texto del Acuerdo para su firma y llevar a cabo sus respectivas formalidades internas antes de que el Acuerdo entre en vigor. Los países revisarán la aplicación del Acuerdo y continuarán una estrecha coordinación en materia de comercio e inversión a través del Acuerdo Marco de Comercio e Inversión y del Foro de Innovación y Creatividad para el Desarrollo Económico”, cierra el comunicado.

En este marco, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires fue la primera en salir a opinar al respecto.

“Valoramos toda iniciativa orientada a fortalecer la inserción internacional del país y a promover reglas claras y previsibles para el comercio y la inversión”, señaló el presidente de la institución, Ricardo Marra.

Además, valoró que “se trata de un anuncio significativo, que abarca múltiples sectores productivos”.

De todos modos, reconoció que esperarán a tener el texto final del acuerdo, para evaluarlo técnicamente junto a los sectores que integran la Bolsa y plantear una opinión más profunda.

“Desde la Bolsa de Cereales reafirmamos nuestro compromiso de contribuir al debate público con evidencia, información técnica y una mirada estratégica que favorezca el desarrollo sostenible y competitivo de las cadenas agroindustriales y de la economía en su conjunto”, agregó.

Por su parte, desde la Sociedad Rural Argentina destacaron el anuncio de entendimiento, porque “desde hace tiempo venimos apoyando toda iniciativa que represente una mayor presencia de los productos locales en el mundo”.

“Aguardamos los detalles finales del acuerdo para determinar qué impacto tendrá el mismo en la cadena agroindustrial”, mencionaron.