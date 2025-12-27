CÓMO ACCEDER
Están abiertas las inscripciones para las becas del Centro Universitario en La Plata
Hasta el 15 de enero continúan abiertas las inscripciones para las becas de residencia del Centro Universitario de Estudiantes de Gualeguaychú (C.U.DE.GUA), destinadas a jóvenes que inicien estudios universitarios fuera de la ciudad.
La Dirección de Educación de Gualeguaychú impulsa esta política educativa que brinda alojamiento a estudiantes que hayan finalizado sus estudios secundarios en establecimientos locales y comiencen una carrera universitaria gratuita que no se dicte en la ciudad.
Las inscripciones se realizan en la Dirección de Educación (25 de Mayo 718) y los interesados deberán presentar la ficha de inscripción completa, DNI y fotocopia, certificados de CUIL y de finalización de estudios secundarios, fotocopias autenticadas de promedios y documentación socioeconómica, además de la constancia de preinscripción universitaria.
El proceso de evaluación considerará el rendimiento académico, la conducta y la situación socioeconómica de cada postulante, priorizando a quienes más necesiten del acompañamiento estatal para continuar su formación.