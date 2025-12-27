La Dirección de Educación de Gualeguaychú impulsa esta política educativa que brinda alojamiento a estudiantes que hayan finalizado sus estudios secundarios en establecimientos locales y comiencen una carrera universitaria gratuita que no se dicte en la ciudad.

Las inscripciones se realizan en la Dirección de Educación (25 de Mayo 718) y los interesados deberán presentar la ficha de inscripción completa, DNI y fotocopia, certificados de CUIL y de finalización de estudios secundarios, fotocopias autenticadas de promedios y documentación socioeconómica, además de la constancia de preinscripción universitaria.

El proceso de evaluación considerará el rendimiento académico, la conducta y la situación socioeconómica de cada postulante, priorizando a quienes más necesiten del acompañamiento estatal para continuar su formación.