Este viernes, en el Club de los Abuelos, se presentará una nueva agrupación encabezada por Juan Carlos Rodríguez, Raúl Almeida y Rubén Carrozo que se llamará Frente Vecinal Gualeguaychú.

En este sentido, Juan Carlos Rodríguez explicó que “se trata de un partido que tiene reconocimiento provincial desde 2018, tiene sus autoridades conformadas y ahora decidimos presentarnos en sociedad este viernes”.

Por su parte, Raúl Almeida indicó que “la idea es sumar gente como nosotros que entiende que hay que cambiar y construir una nueva realidad política, no esta que padecemos. Desde el llano nos hemos juntado para contribuir a una mejor sociedad. El Frente está dirigido a la gente que está cansada de ver lo que pasa, que los problemas siguen y que no hay soluciones, razón por la cual tenemos que comprometernos cambiar para bien de todos”.

Finalmente, Rubén Carrozo señaló que “la juventud es fundamental, tenemos un grupo que nos está dando una mano, aportando claridad, frescura y nuevas ideas”.

Además, sostuvo que “en líneas generales hay un cansancio con todos estos vicios que los partidos tradicionales han dejado como deuda desde el regreso a la democracia. Creo que llegó el momento de refrescar esa idea incluyendo en serio a todos. Saber escuchar al otro y si los argumentos son de peso, tomarlo y no creerse porque una persona tiene el poder es omnipotente”.

Rodríguez agregó que “la idea de estado es bien conocida por todos, y nosotros más que centrarnos en cómo es la realidad hoy, nos centramos en ver aquello que podemos cambiar, dándole participación a todos, tanto a propios como ajenos, y de esa manera planear un estado eficiente. Ahora presentamos el grupo en sociedad. No vamos detrás de un candidato, no hacemos que la gente participe a favor de nadie. Nos sentimos en comunidad con los que están y con los que van a comenzar a sumarse. A partir de ahí van a surgir las soluciones a todos los planteos que se discuten en el Frente y a contramarcha de lo que habitualmente se hace, nosotros no venimos a criticar por el mero hecho de hacerlo. Creemos que hay que llevar adelante todo lo que se haga en un marco de honestidad. Ponderar lo que se ha hecho bien y cambiar ostensiblemente lo que entendemos hay que cambiar”.

Carrozo señaló que “para una ciudad con vistas al futuro donde el privado sea apoyado por un estado que a su vez tenga una participación eficiente cumpliendo con su rol de contralor. No tiene lógica que el estado compita con el privado, todo lo contrario hay que generar que crezca el sector privado y genere puestos de trabajo genuinos, en el marco de una institucionalidad”.

Finalmente, los tres destacaron que “hay que trabajar para fortalecer el frente vecinal Gualeguaychú para que sea un instrumento popular hacia la construcción de la Gualeguaychú del futuro, trabajar para encontrar los mecanismos de adaptación al cambio potenciando la institucionalidad, elaborar propuestas que sean de interés público con fuerte contenido social inclusivo, dar cabida a todos los integrantes de nuestra comunidad para que, compartiendo el compromiso del frente vecinal Gualeguaychú, puedan aportar desde su posición: trabajo, esfuerzo, capacidad y honestidad”.