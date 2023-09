Esteban Vitor, actual senador de JxER, que estuvo presente en la recorrida de Frigerio por Colonia Avellaneda, dijo que “la única verdad es la realidad. Nosotros como parte de la campaña de Rogelio Frigerio, estuvimos recorriendo Colonia Avellaneda y San Benito, dos localidades que están cercanas una de otra y recién a la noche los enteramos que el intendente Weiss, con un golpe muy bajo, sale a decir que fue insultado, que su familia fue agredida, algo que es absolutamente mentira. Hay videos que reflejan que fue una caminata de campaña, con los cinco candidatos que tuvo nuestro espacio en dicha localidad que acompañaron a Frigerio junto a otros dirigentes provinciales”.

El legislador indicó que “esto claramente tiene que ver con el nerviosismo que le genera a algunos, saber que se les terminan los 20 años de privilegios que vienen teniendo y también lo que pueden perder. A título personal, entiendo que es una suerte de venganza con lo ocurrido en La Paz, donde el intendente Bruno Sarubi tuvo que soportar que le convirtieran un acto institucional en un acto de campaña, con la presencia del intendente de Paraná entregando viviendas en La Paz”.

“Muchas veces en recorridas de este tipo se pasa por distintos lugares sin saber que se trata de la casa de tal o cual funcionario. Además, no ocurrió nada, no hay por qué están explicando sobre algo que no ocurrió. Si hubiera pasado algo, lo lógico sería pedir disculpas, pero no podemos estar disculpándonos de algo que no ocurrió. Nos enteramos a la noche, claramente con mala intención, porque después salió un repudio de la Liga de Intendentes Justicialistas. Ninguno de los que estuvimos en el lugar sabíamos que era la casa del intendente Weiss, que no puede identificar a nadie y están haciendo un ruido bárbaro sobre una situación que nunca existió”, resaltó Vitor.

Finalmente, quien busca ser reelecto como senador por Juntos por Entre Ríos, resaltó que “hemos tenido cientos de recorridas y caminatas por muchas ciudades del Departamento Paraná, jamás hemos tenido un problema con nadie. Por eso no se entiende que se busque armar un problema donde no lo hubo. Lamento que Weiss pretenda victimizarse sobre un hecho que no ocurrió”.