La titular de Abuelas de Plaza de Mayo cruzó a la candidata a vice de Javier Milei por plantear un giro en la gestión de la ex ESMA, donde durante la última dictadura cívico-militar funcionó un centro de detención clandestino.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, criticó hoy a la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, por proponer que en el predio de la ex ESMA, donde durante la última dictadura cívico-militar funcionó un centro de detención clandestino, sea destinado a algo “que disfrute todo el pueblo”.

“Villarruel lo que quiere es borrar la historia y no se va a borrar porque para eso estamos los Organismos de Derechos Humanos y el pueblo argentino”, advirtió la referente de DDHH.

Entrevistada por Futuröck , Carlotto opinó que la actual diputada libertaria “es una mujer desquiciada” que “se cree que es una reina que puede borrar todo y poner lo que ella quiere”.

Con todo, dijo que “viene diciendo pavadas” y que “no hay que darle ni un minuto de atención”. “Que diga las payasadas que quiera”, sumó desde Córdoba, donde este lunes se reunió con el gobernador Juan Schiaretti.

Anoche, en el programa Sólo una vuelta más (TN), Villarruel abrió la polémica al opinar sobre un eventual giro en la gestión de la ex-Escuela de Mecánica de la Armada, declarado patrimonio mundial de la humanidad por la Unesco. “Un predio como la ESMA, que tiene una 17 hectáreas, podría ser disfrutadas por todo el pueblo argentino. Esas instalaciones, en su momento estaban destinadas a alojar escuelas y es eso lo que más necesitamos", sostuvo la postulante de LLA.

Villarruel, además, llamó a "tener una visión amplia de los derechos humanos", insistió en que las personas que "murieron por una pastilla de cianuro ordenada por Montoneros o poniendo una bomba que les explotó" no son víctimas y llamó a "revisar" las indemnizaciones que pudieron haber recibido sus familiares.

En el mismo reportaje, la compañera de fórmula del candidato presidencial Javier Milei también confirmó que la fuerza piensa reabrir la discusión por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de ganar el balotaje del próximo 19 de noviembre y acceder a la presidencia.



"Me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y sobre argumentos serios y no tan ideologizados como los que tiñeron la promulgación de la ley en 2020".

La abogada y presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) sostuvo que la ley que rige en el país "desgraciadamente se termina estirando hasta el infinito" y afirmó: "Hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término, me parece que no corresponde".

Cuando el entrevistador le preguntó acerca de la evidencia documental que respaldaba su afirmación, la candidata respondió: "Solamente con alegar que tenés problemas de tipo psicológico, la madre puede obtener la autorización para el aborto. Entendamos que no era ese el espíritu de la ley".

Más allá de lo que expuso, Villarruel aclaró que la discusión no es prioridad en este contexto económico. "Creo que este es un tema que tiene una urgencia que no es inminente. La economía está totalmente desorbitada y eso nos lleva a que no podés comerciar ni vivir, tu sueldo no sirve, no podés alquilar, no podés hacer absolutamente nada desde lo económico y además, no tenés seguridad. No lo ciframos en tiempo, pero en algún momento nos gustaría la discusión", indicó.



Fuente: FiloNews