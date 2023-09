Por Camila Mateo

Estela Lemes es reconocida por su incansable lucha contra las fumigaciones en inmediaciones de las escuelas rurales y por la generación de condiciones de igualdad para los alumnos rurales.

Hoy se celebra el Día del Maestro y en conmemoración del rol docente, Ahora ElDía mantuvo una entrevista mano a mano con la educadora destacada.

Quiero que vayamos a las raíces ¿Desde siempre supiste que te dedicarías a la docencia?

Cuando yo era muy chica vivía en Ceibas, termine la primaria y no había secundario en ese momento. Al otro año faltó una docente de primer año y la directora me preguntó si me animaba a estar al frente del aula un mes, ella me hacía las actividades para que yo diera. En ese momento, un supervisor visitó la escuela y se quedó sorprendido por mis capacidades frente a la clase y me consiguió una beca para estudiar el secundario de Gualeguay. Como era la más chica de la familia mi papá no me dejó, en ese momento era muy lejos. Así que ahí frustré mi carrera, pero cuando nació mi cuarto hijo estaba viviendo en Villa Paranacito y comenzó el bachillerato de adultos. Soy la primera promoción de ese bachillerato. Yo tenía a mi hijo bebe y en el recreo me daban permiso para ir a darle la teta a mi casa. Inmediatamente cuando terminé se abre la carrera de magisterio. Me recibí hace 29 años. Cuando comencé la carrera mi hija era bebe, vino la creciente, fue bastante particular, lo hice con mucho compromiso. Lo hice con el mejor promedio de mi promoción, puse mucho esfuerzo y les quite muchas horas a mis hijos. Estuve como suplente en la escuela de Villa Paranacito y después salió el concurso para la Bartolito Mitre, como era maestra rural tuve prioridad.

¿Cómo fue comenzar esa nueva etapa?

Me vine con mis cinco hijos a vivir a la escuela. Todas los colegios rurales tienen una casa algunos la usan y otros la destinan como dependencia. En 2001 ingreso y recién cobré mi primer sueldo en febrero del año siguiente.

¿Y eso por qué? ¿Cómo hacías mientras tanto?

Eran atrasados los sueldos y hubo un problema en la designación. Me acuerdo que cobré en federales. Mientras tanto, viví con la ayuda de mi familia, la de mis hijos más grandes y mis vecinos que eran muy amorosos. Recuerdo que Don Boari me prestó una vaca y me fue a ayudar mi mamá que me enseñó a ordeñar. Todo lo que soy lo aprendí de ella.

Crédito: MRFotografía

En esos momentos de dificultad ¿Dudaste de tu profesión?

Jamás dude de la profesión, cuando yo llegué a la casa del director no se usaba hace muchos años, convertí el galpón en cocina, no había baño, los hormigueros llegaban hasta casi el techo. Pero nunca dude de elegir mi profesión, y la escuela, es mi lugar en el mundo. De hecho, me adjudicaron una casa en el Toto Irigoyen y pude canjearla por una casa que estaba abandonada en barrio al lado de mi escuela, así que estoy cerquita.

¿Cómo es ser maestra rural?

El ser docente es algo muy especial, el docente tiene en su maletín muchas cosas: conocimientos, aprendizajes, compromiso y muchísimo amor, es indiscutido y es para todos los docentes. Pero el maestro rural está muy solo, no tiene los medios para llegar, esas son las diferencias. Mediantes mi trabajo y el de mis colegas quiero que se reivindique lo que hacemos. Algunos maestros llegan a dedo y otros en sus vehículos, pero los caminos rurales están muy mal y los autos se rompen. Por otro lado, la matrícula es más reducida entonces se puede hacer más personalizado el aprendizaje. El maestro es el formador de todas las profesiones y tendríamos que darle el valor que se merece.

Escuchaba el discurso que diste cuando recibiste la distinción como Docente Destacada que siempre te esforzaste para que no haya diferencia entre los alumnos de ciudad y los de campo

Sí, siempre trabajé para eso. La escuela hace muchos años que tiene internet, porque llegó un hombre de Buenos Aires que había comprado un campo cercano y me preguntó qué necesitaba la escuela, y yo le dije que me gustaría que los gurises tuvieran internet. El compró la antena y nos puso internet. Creo que somos la primera escuela rural de la zona que tuvo internet.

Crédito: MRFotografía

¿Qué desafíos crees que entraña la educación hoy en día?

Me parece que la educación necesita de políticas educativas firmes y pensadas en los gurises que son quienes las reciben, porque muchas veces seguimos lineamientos que no son acordes a nuestro alumnado. Nuestros gurises tienen el derecho a una educación y a la salud, y las dos están bastante vulneradas, a una educación pensada en el contexto que funciona en la escuela porque muchas veces se elaboran currículas desde atrás de un escritorio y poniendo a los alumnos en el mismo nivel y posibilidades y no pasa eso. De todas maneras, tiene mucho que ver los que nos dirigen y de tener autonomía, porque más allá de lo que nos piden, la autonomía nos permite poner la mirada en cada uno de los gurises, algunas veces es tener bien presente que podemos tener esa mirada.

Se acerca el día del maestro ¿Cuál es la importancia de los educadores en los tiempos que corren?

El lunes es un día para recordar por quien se pone este nombre, pero para mí es el Día de los Maestros que luchan, que siguen llevando el guardapolvo como bandera, ese es mi lema hasta mí ultimo día. El lunes me toca viajar a Paraná para representar Gualeguaychú para el premio el premio provincial Maestro Manuel Antequeda.

Una de las cosas por las que se te conoce es por tu inalcanzable lucha contra las fumigaciones en escuelas y el pueblo ¿Cómo estamos con respecto a eso en la actualidad?

La lucha continúa siempre hasta que seamos escuchados y realmente respeten el derecho de los gurises rurales.

Más allá de tu lucha ¿Cómo te gustaría ser recordada?

Como una maestra rural que defendió a sus gurises y pidió siempre la igualdad para que tengan los mismos derechos que cualquier niño en este país.

