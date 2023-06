Entrevistada por AHORA ElDia en la sede de la Codegu, la contadora Estela Miño resaltó que “el Parque Industrial Gualeguaychú es uno de los más importantes de la provincia y del país. Se destaca por haber sido creado por la Corporación del Desarrollo que aglutina a varias entidades. Es decir que una entidad de entidades sea la creadora de un parque que cuenta con 30 industrias, que continúa en pleno crecimiento y que a pesar de un contexto difícil el Parque está bien”.

Miño señaló que “la mayoría de las empresas del Parque exportan, también importan y lo que está pasando con el dólar, la escasez del mismo, genera una serie de situaciones complejas, como problemas para las importaciones, también para obtener el remanente de las exportaciones que se hacen en la misma divisa”. Sostuvo que “la situación que atraviesa el país complejiza toda operación internacional, también las nacionales porque, quiérase o no, la economía está atravesada por la moneda americana y esa diferencia de cotización permanentemente en el dólar oficial, blue o Mep. Ya ni siquiera es una bimodalidad de cotización porque tenemos 14 o 15 cotizaciones diferentes. Uno contrata un servicio determinado y hay que determinar a qué valor se abona, porque entre los impuestos y demás queda a un dólar turista. Esta situación, claramente interfiere en un fluir más caro en el trabajo y en la cotización monetaria”.

Consultada sobre el precio que se paga a valor dólar un insumo y el producto terminado que se comercializa a otro valor menor, aseveró que “esta es una ecuación que todavía no ha resuelto el gobierno. La parte agroindustrial está totalmente atravesada por esta cuestión. Hoy cuando hacemos referencia a producción primaria, estamos haciendo referencia a una producción manual, personalizada. Lamentablemente lo agropecuario y lo agroindustrial no escapa a este tema”.

Los insumos

En materia de importación, señaló que “en algunas empresas vienen determinados insumos; mientras que en otras todo viene de afuera. Tenemos empresas que la materia prima proviene del exterior; en tanto que otras exportan toda la producción”. Acotó que “en este conglomerado industrial podamos hablar de exportaciones e importaciones muy significativas”.

Indicó que “una empresa local está realizando los trámites de habilitación, los cuales están en una fase de estudio. Se trata de una empresa que trabaja en la parte química”.

Sobre la mano de obra, Miño señaló que “el Parque genera en forma directa entre 1700 y 4000 empleados”, añadiendo que “a ese número hay que multiplicarlo por 5 que es la ecuación razonable que se toma como puestos de trabajo indirecto. Pasando en limpio, unas 10 mil personas son las que están involucradas en el quehacer del Parque Industrial, lo que provoca que Gualeguaychú sea la ciudad que tiene el coeficiente mayor de empleo industrial en toda la provincia”.

Mencionó que “la firma RPB es un empresa local que nos enorgullece y que a veces no se dimensiona como corresponde. La visité hace pocos días, recorrí sus instalaciones y está muy cerca de ser una de las empresas de economía 4.0. Quedan muy pocas áreas que todavía no están a esa altura”.

Sobre la Metalúrgica Hermann que empezó al igual que Baggio en forma muy modesta con un emprendimiento familiar en la ciudad y que se dedica a la fabricación y comercialización de acoplados, carrocerías y semirremolques, la contadora expresó que “es una empresa líder en su rubro y un orgullo para la ciudad. Una empresa muy asociada al campo y al transporte en general. Construye Bitrenes, es decir alta tecnología”. Al respecto dijo que “en la visita de funcionarios del Ministerio de Defensa destacaban que cuando se analiza a una empresa, a Metalúrgica Hermann se la estudia como una de las líderes”.

Incentivos

La titular de Codegu remarcó que “las empresas tienen incentivos porque se acaba de aprobar una nueva ley de Promoción Industrial en la provincia que es más flexible que la anterior, por lo cual entendemos que va a ayudar a nuevas radicaciones; mientras que aquellas empresas que llevan un tiempo en el Parque y que han hecho ampliaciones, sumado empleados pueden llegar a estar alcanzadas por esta nueva ley”.

Parque Industrial Seco

A la vera de la Ruta 14, la Municipalidad trabaja en el movimiento de suelos para lo que será un Parque Industrial Seco como los mismos funcionarios municipales destacan cada vez que hablan de la obra. Al respecto, Estela Miño señaló que “hay un error de concepto, porque no hay industria que sea seca, porque hasta para lavar la maquinaria, el piso siempre queda algún residuo de esa industrialización. Partamos de que hay una falacia en el concepto y que quede claro. No veo mal que los municipios en su planificación estratégica tengan un área industrial pública, pero me gustaría una actividad más conjunta. Sabemos que se está tratando un reglamento del Parque Industrial Municipal, algo de lo que nos enteramos por un concejal que nos pidió una opinión. No hay una acción de gobierno que nos involucre como entidad y que sea beneficioso para la ciudad, que sea Gualeguaychú la que se industrialice”.