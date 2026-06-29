Tras conocerse el despido de 100 trabajadores de la empresa Unionbat S.A., durante el fin de semana se mantuvo un acampe frente a la fábrica y en la mañana de este lunes se recrudeció el reclamo con quema de cubiertas.

“Desde el viernes los trabajadores están acampando, esperamos que intervenga la secretaría de Trabajo y tome cartas en el asunto, pero por el momento no tenemos noticias de nadie”, explicó el delegado gremial que Químicos y Petroquímicos Martín Gómez, al respecto de la medida que tomaron los trabajadores tras ser despedidos vía WhatsApp.

“Esto es un combo explosivo que no va a quedar nada”, sintetizó al describir que la empresa vende menos que antes y además deja de producir porque es más rentable importar las baterías del exterior.

“En Concepción del Uruguay tenés 950 despidos en Tres Arroyos, en Larroque tenemos un conflicto hace dos años con Fademi, otra fábrica de baterías, que hay 40 familias ahí afuera esperando que cumplan la ley y dejen entrar a los trabajadores, esto no es algo nuevo, los empresarios están aprovechando la reforma laboral y que el Ministerio de Trabajo no funciona, entonces la gente queda a la deriva”, contextualizó Gómez.

“La parte política de Gualeguaychú está callada, no se mete en el Parque Industrial, tienen que hablar, son fuentes de trabajo y familias que hay acá, que los votaron a ellos”, cuestionó el delegado sindical.

“Tenemos una dirigencia sindical muy tibia, nosotros la estamos peleando como podemos”, reflexionó al pedir un cambio en el rumbo de la política industrial.