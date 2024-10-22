Estudiantes Autoconvocados marcharán en Defensa de la Educación Pública para este martes 22 de octubre.

La concentración será en la Plaza Urquiza a las 18 horas y se marchará hacia la intersección 25 de Mayo y Perón a las 18.30.

Esta decisión se tomó entre los universitarios de las Facultades de Trabajo Social y Bromatología en asambleas para seguir visibilizando la lucha por mayor nivel de presupuesto para las universidades.Como cierre realizarán un Festival Artístico.

Estas actividades son parte de las dos jornadas de paro nacional de docentes y no docentes en todo el país que logró un alto nivel de acatamiento.