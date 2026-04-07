Se encuentra abierta la convocatoria para estudiantes avanzados que deseen realizar pasantías en el ámbito público, una iniciativa que apunta a fortalecer la formación práctica y el vínculo entre el sistema educativo y el Estado. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 14 de abril.

La propuesta está destinada a alumnos de las carreras de Licenciatura en Gestión Ambiental, Profesorado en Biología, Profesorado de Geografía y Técnico en Hotelería, que se encuentren cursando los últimos dos años y sean alumnos regulares.

Entre los requisitos para postularse, se solicita contar con habilidades para establecer buenas relaciones interpersonales, capacidad de comunicación y responsabilidad en la ejecución de tareas.

Los interesados podrán inscribirse en su institución educativa o enviar la documentación correspondiente, currículum vitae, analítico de materias aprobadas y constancia de alumno regular, al correo [email protected] indicando en el asunto: “Pasantía + Nombre de la carrera que estudias”.