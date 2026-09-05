En el marco del programa Jóvenes por la Acción Climática, impulsado por el municipio de Concordia, un equipo integrado por 11 estudiantes de la carrera Ingeniería en Mecatrónica de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER presentó una iniciativa orientada a mitigar la presencia del denominado “verdín” en el embalse de Salto Grande.

El proyecto, surgido en el ámbito de la cátedra de Gestión Ambiental bajo la tutoría de la docente Paola Sinner, busca implementar una solución tecnológica de bajo costo y alto impacto ambiental para controlar la proliferación desmedida de cianobacterias en las aguas del embalse de Salto Grande.

Gonzalo Elstein, estudiante y miembro del equipo, dialogó en A Tres Bandas, por Radios UNER y explicó el principio técnico en el que se basa la propuesta: “El proyecto que nosotros planteamos es elaborar un tipo de boya flotante para poder eliminar el verdín en el Lago de Salto Grande en Concordia”.

En relación con el mecanismo de acción frente a los microorganismos, Elstein detalló: “Hicimos una investigación en la que encontramos métodos para evitar que estas cianobacterias, que son las que se encuentran en el lago y las que provocan estas floraciones algales, se dejen de reproducir. Esto lo hacemos mediante dispositivos de ultrasonido que lo que hacen es, básicamente, vibrar a las cianobacterias que tienen unas pequeñas burbujitas de aire adentro, que se llaman vacuolas”.

Sobre el efecto físico que genera la emisión de ondas acústicas en el agua, el alumno indicó: “Cuando nosotros les transmitimos este ultrasonido y las hacemos vibrar, las burbujas se rompen, la bacteria pierde flotabilidad y se cae de la superficie del agua al fondo. Donde el sol no puede vivir, no se puede reproducir y se termina muriendo”.

Asimismo, Elstein puntualizó respecto a la dinámica de mantenimiento del área afectada: “Es un proceso largo porque son muchas, pero la idea es que, con la presencia de este dispositivo, una vez que se elimina la primera tanda, este bloom de cianobacterias, podés mantenerlo limpio”.

Actualmente, el grupo de estudiantes se encuentra a la espera de las definiciones sobre el financiamiento que otorga el fondo municipal. Este capital permitirá iniciar la fabricación del primer prototipo funcional a escala, proyectando pruebas y una cobertura progresiva en zonas de playa para el inicio de la temporada estival.

Luego del proceso realizado por el Comité de Evaluación, el proyecto fue seleccionado entre otros 11 para recibir las micro-subvenciones por parte de la Secretaría de Ambiente de Concordia.