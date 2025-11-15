La actividad tuvo como eje una recorrida interpretativa en términos ecológicos, destinada a conocer y comprender la composición de los ambientes naturales presentes en la reserva, sus particularidades y el valor de los ecosistemas que se conservan en ella. A partir del relevamiento realizado en territorio, los estudiantes pudieron interiorizarse en la identificación de ambientes y en los criterios de manejo que se llevan adelante para garantizar su preservación.

Durante la jornada también se abordaron los lineamientos y estrategias de manejo y conservación que se desarrollan en la reserva, así como los procesos vinculados a acciones de restauración y planificación ambiental, integrando la mirada académica con la gestión territorial.

Finalmente, el grupo realizó una recorrida por el sector norte del área protegida, donde se encuentran las instalaciones para manejo ganadero, visitando los diferentes lotes destinados al proyecto de manejo ganadero con fines regenerativos, que se implementará como parte de un modelo productivo sostenible y compatible con la protección de la biodiversidad.