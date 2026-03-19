En el marco del paro nacional universitario de esta semana, la comunidad de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) en Oro Verde llevó adelante una jornada de visibilización este jueves. Con una “semaforeada” en la intersección de las rutas 11 y 131, docentes, no docentes y alumnos manifestaron su preocupación por la crisis presupuestaria que atraviesa el sistema educativo superior.

La movilización no sólo se centró en la cuestión salarial, sino también en el impacto que el recorte de fondos tiene sobre el funcionamiento básico de las facultades de Ingeniería (Fiuner) y Ciencias Agropecuarias (FCA). Los manifestantes marcharon por el centro de la localidad para explicar a los vecinos cómo la parálisis universitaria afecta directamente a la economía local.

Renuncias y desfinanciamiento

Diego Campana, decano de la Facultad de Ingeniería, brindó definiciones preocupantes sobre el presente de la institución. Según indicó, la crisis está provocando una ola de renuncias de profesionales que deciden volcarse al sector privado ante la imposibilidad de sostener sus cargos. “Todos los meses estoy firmando renuncias; estamos en una situación complicada para motivar a los futuros docentes a que continúen en el sistema”, advirtió.

Por su parte, los docentes remarcaron que el ajuste afecta áreas sensibles como la investigación, la extensión y las becas estudiantiles. Una de las profesionales que participó de la marcha señaló que, a pesar de tener cargos exclusivos, los salarios han quedado desfasados frente al costo de vida, lo que pone en riesgo la dedicación total que requieren las carreras científicas en la zona.

Oro Verde como ciudad universitaria

La elección de visibilizar el conflicto en las calles de Oro Verde responde a la identidad de la localidad. Los organizadores destacaron que la ciudad funciona gracias al flujo de estudiantes que alquilan y consumen en los comercios locales. “Si la universidad deja de funcionar o se reduce su actividad, el impacto se sentirá en todo el pueblo”, expresaron durante la jornada de protesta que se replicó con distintas modalidades en otras sedes de la UNER en la provincia, publicó Ahora.