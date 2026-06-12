El Área de Juventud llevó adelante, este viernes por la mañana, una jornada clave para la participación ciudadana de los adolescentes: el Foro Joven Gualeguaychú. El encuentro se desarrolló desde las 8 horas en las instalaciones del salón del Sirio Libanés y convocó a alumnos de diferentes colegios secundarios de la ciudad para ser protagonistas de la agenda comunitaria local. Además, participaron la directora Departamental de Escuelas, Marta Irazábal y el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo.

La iniciativa, que se inscribe bajo el lema "Pensá la ciudad que querés vivir", forma parte de la estrategia global Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), impulsada por Unicef. El propósito central de este espacio es superar las instancias meramente testimoniales y generar canales institucionales donde las voces de los jóvenes de entre 13 y 18 años sean escuchadas, organizadas y traducidas en herramientas concretas de planificación estatal.

"Buscamos que los adolescentes dejen de ser solo espectadores y se involucren activamente en el diseño de la Gualeguaychú que habitan. No concebimos este Foro como un evento aislado, sino como el punto de partida de un espacio permanente de consulta. Lo más valioso es que conocer realmente lo que piensan, sus miradas y que las políticas públicas para la juventud no provengan solamente de los adultos", expresó durante el encuentro la responsable del Área de Juventud, Ana Severín.

La metodología de trabajo combinó sesiones plenarias con instancias de comisiones reducidas de 8 a 10 integrantes, coordinadas por los líderes juveniles quienes cuentan con trayectoria preexistente en programas locales como el Presupuesto Participativo Joven y el Concejo Deliberante Estudiantil, asumiendo en esta oportunidad el rol de facilitadores.

El itinerario técnico del encuentro se estructuró en dos momentos bien definidos:

- Análisis de políticas actuales: en primera instancia, los grupos examinaron las herramientas, programas y proyectos que el municipio ejecuta actualmente en materia de juventud, formulando observaciones y sugerencias basadas en su propia experiencia cotidiana.

- Elaboración de propuestas: posteriormente, los talleres se orientaron al diseño colectivo de iniciativas y alternativas de solución para responder de forma directa a las problemáticas detectadas.

Toda la información recolectada y las conclusiones elaboradas por los estudiantes durante la jornada serán plasmadas en un documento con el objetivo de convertir el material para que nutra las futuras políticas públicas y la toma de decisiones del gobierno local.