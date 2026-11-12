Estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario de Gualeguaychú trabajan en la etapa final de sus producciones artísticas para participar de la tercera edición del certamen educativo “Pensar Malvinas”, una iniciativa impulsada por el Área de Malvinas de la Secretaría de Desarrollo Humano municipal.

La propuesta, que fue declarada de Interés Educativo por la Dirección Departamental de Escuelas (Disposición N° 45/2026), se desarrolla bajo la consigna “Una tela, un sentimiento: Malvinas”. En ella, los grupos escolares deben intervenir un lienzo blanco de aproximadamente dos metros de largo por uno de ancho mediante dibujos, pinturas, collages, frases o símbolos vinculados a la soberanía nacional, la memoria y la historia argentina. Además, cada obra debe entregarse junto a una breve reseña explicativa.

Con las inscripciones ya cerradas, las instituciones participantes tienen plazo hasta este viernes 13 de noviembre para presentar los trabajos terminados en las oficinas del Área de Malvinas (25 de Mayo 734), en el horario de 7 a 13.

Todas las piezas recibidas serán exhibidas públicamente el domingo 29 de noviembre en el Corsódromo, en el marco de la segunda edición de la Maratón por Malvinas.

Inscripciones abiertas para la Maratón

En paralelo a la muestra escolar, continúa abierta la inscripción para la segunda Maratón por Malvinas, organizada por el Área de Malvinas y la Dirección de Deportes municipal. La competencia se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre, a partir de las 8.30, con largada en el Corsódromo.

El evento contará con distancias competitivas de 4 y 8 kilómetros, además de una caminata recreativa. Los interesados en participar pueden anotarse de manera virtual hasta el jueves 19 de noviembre a través del formulario oficial dispuesto por el Municipio (quienes ya se registraron de forma presencial no deben volver a hacerlo). Para mayor información o asesoramiento, se encuentra habilitada la línea 3446-610078 y la atención presencial en 25 de Mayo 734, de lunes a viernes de 7 a 13.