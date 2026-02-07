La muestra que lleva el nombre de “Carnavales de Europa a América Latina – Máscaras sin Fronteras” opera como excusa para viajar hacia algunas de las fiestas más antiguas y convocantes del continente europeo.

En medio del ambiente carnavalero típicamente gualeguaychuense del Museo del Carnaval, se erigen cinco tótems con imágenes que contrastan, algunos más, algunos menos, con la representación que los locales tenemos de esta fiesta. En ellos se exhiben las particularidades de las festividades carnavalescas de Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Polonia y Portugal.

La iniciativa, no sólo se plantea unir internacionalmente a los carnavales latinoamericanos con los europeos, sino también tender relaciones con la Unión Europea más allá de los límites de Buenos Aires, y reconocer que independientemente de dónde vivamos, hay muchas cosas que nos unen. Al mismo tiempo, es una invitación para dejarse sorprender y aprender de otras culturas.

Austria: máscaras y vals

En Austria, el carnaval adopta la forma del Fasching, un ciclo festivo que se extiende desde enero hasta el inicio de la Cuaresma. Todos tienen en común las elaboradas máscaras.

Por supuesto, las costumbres y tradiciones también difieren a nivel regional y de estado a estado. Mientras que en Tirol es común lanzar leña al rojo vivo desde una colina el domingo de carnaval, en Estiria es una larga tradición participar en la carrera anual de carnaval. Los participantes caminan de casa en casa hasta la granja más alta del pueblo para ahuyentar el invierno. En la capital de Austria, las costumbres rurales no son tan comunes, principalmente debido a la famosa temporada de bailes vieneses, que también comienza en enero.

Además, durante toda esta temporada se comen los Faschingskrapfen (rosquillas austriacas), que se pueden encontrar por todas partes de Austria. Estos están rellenos de mermelada de damasco y espolvoreada con azúcar glas.

Bélgica: los Gilles y el patrimonio vivo de Binche

Uno de los carnavales más singulares del mundo se celebra en la ciudad belga de Binche. Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. El célebre Carnaval de Binche se remontan a la Edad Media, es una de las más antiguas celebraciones de este tipo que sobreviven en Europa.

El domingo de Carnaval, que marca el inicio oficial de las festividades, las calles y los cafés de Binche se ven invadidos por muchedumbres que recorren la ciudad disfrazadas. Los mam’selles, hombres vestidos con extravagantes atuendos femeninos, son la principal atracción de ese día. El apogeo de la fiesta es el martes de Carnaval, cuando hacen su espectacular aparición los legendarios Gilles. Una vez ataviados en una ceremonia ritual, varios centenares de Gilles ostentando sus trajes rojos, amarillos y negros, sombreros de plumas de avestruz, zuecos de madera, campanillas, máscaras de cera y pequeños anteojos, recorren la ciudad al compás del tambor. Pierrots, arlequines y campesinos siguen los desfiles mezclándose con los participantes y las bandas de música locales de instrumentos de cobre y clarinetes. Los bailarines ejecutan una serie de complicados pasos, y entre ellos el eterno favorito, “el paso de Gille”.

Bulgaria: Surva y las máscaras contra el mal

En la ciudad de Pernik se desarrolla el Festival Internacional de Juegos de Máscaras Surva. Sus protagonistas son los kukeri, figuras cubiertas con pieles, cuernos y enormes campanas que desfilan para espantar los malos espíritus y atraer buenas cosechas.

La primera noche del festejo, las comparsas acuden al centro del pueblo para encender hogueras y divertirse con el público presente. Algunos participantes representan determinados personajes: el jefe, el sacerdote, el oso o la pareja de recién casados. Al día siguiente, pronto por la mañana, se agrupan y recorren todo el pueblo, visitando a las familias en sus hogares, para que el sacerdote “case” a las parejas jóvenes y el oso desee buena salud a todos con empujones. Las familias esperan la llegada de los survakari para recibirlos con bebidas y regalos. Después del desfile por el pueblo, los comparsas distribuyen los regalos y ofrecen el dinero colectado a personas vulnerables.

Familias enteras de los pueblos se dedican durante todo el año a reunir los materiales necesarios para confeccionar las máscaras y otros elementos de la fiesta

Chipre: Limassol y el gran carnaval mediterráneo

El carnaval más importante de Chipre tiene sede en Limassol y se extiende durante diez días previos a la Cuaresma. Esta celebración aparece por primera vez en referencias escritas en el medio evo cuando la isla era administrada por los franceses y los venecianos.

Las festividades de carnaval comienzan el Jueves de Carnaval. Este es el día en que el Rey y la Reina del Carnaval entran en la ciudad y dan inicio a las festividades. Tras el inicio de las festividades, se invita al público a participar en numerosos eventos y actividades, como el Desfile Infantil y múltiples espectáculos de serenatas. El Gran Desfile es el evento final y más grande, y se celebra el último domingo de carnaval, el día anterior al Lunes Verde.

Croacia: Rijeka, potencia carnavalesca del Adriático

Los carnavales en Croacia, conocidos como poklade o fašnik, son una vibrante tradición que marca el final del invierno y la llegada de la primavera, con el famoso Carnaval de Rijeka como el más destacado.

Los Zvončari (hombres campana), personajes con pieles de oveja y máscaras monstruosas declarados Patrimonio de la Humanidad, hacen ruido por las calles de la ciudad para ahuyentar los malos espíritus durante la festividad.

Eslovenia: los Kurenti y la despedida del invierno

Durante el período de carnaval, la ciudad eslovena más antigua, Ptuj, se convierte en un gran escenario de carnaval, donde los famosos personajes kurenti desempeñan el papel principal.

La figura del kurent y sus desfiles durante la época de carnaval también están incluidas en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la Unesco. La vestimenta, kurentija, que consiste en un gorro, un vestido de piel de oveja, polainas verdes o rojas, cencerros atados a una cadena alrededor de la cintura y un palo llamado ježevka.

Si antiguamente sólo los chicos jóvenes eran los kurenti, hoy en día la vestimenta kurentija la llevan todas las generaciones, desde los más jóvenes hasta los mayores, incluso algunas mujeres y chicas.

Su origen tiene raíces mitológicas, y su tarea principal es ahuyentar las fuerzas del mal y traer al país tiempos mejores, ya sea en forma de prosperidad, una primavera más cálida o una buena cosecha.

Grecia: Con carrozas gigantes y ayuno

El Carnaval griego, conocido como "Apokries", es la temporada festiva que precede a la Cuaresma. Tradicionalmente, comienza tres semanas antes de la Pascua Ortodoxa Griega. "Apokria" significa literalmente "adiós" al período de consumo de carne o abstinencia de carne.

Con raíces en los antiguos festivales dionisíacos, combina tradiciones paganas y religiosas, destacando los desfiles de Patras, Xanthi y la "guerra de harina" en Galaxydi.

La ciudad portuaria de Patras alberga el carnaval más grande de Grecia y uno de los más grandes de Europa. El carnaval alcanza su punto álgido el último fin de semana, con un desfile el sábado, en el que los participantes recorren las calles con antorchas, y el espectacular desfile de carrozas florales, artísticas y satíricas el domingo, con el Rey y la Reina del Carnaval en todo su esplendor.

Polonia: Karnawał y la tradición del Kulig

El carnaval polaco, conocido como Karnawał, prioriza los bailes de máscaras, galas urbanas y recreaciones históricas. Entre sus postales más características aparece el Kulig, desfile de trineos con música y banquetes que remite a celebraciones nobiliarias del pasado.

El día más destacado, ocurre el último jueves antes de la cuaresma. La tradición principal es comer pączki (donas rellenas, comúnmente de mermelada de rosa o ciruela) para atraer buena suerte y abundancia.

Portugal: donde lo confluye lo tradicional con lo brasilero

Lo que realmente distingue a los carnavales portugueses es su mezcla de tradiciones religiosas y costumbres paganas. A diferencia de sus homólogos brasileños, las celebraciones portuguesas mantienen un carácter marcadamente europeo, incorporando elementos de diversas influencias culturales a lo largo de la historia.

En este sentido, destacan por desfiles coloridos, disfraces satíricos y tradiciones únicas, siendo los de Torres Vedras (más tradicional), Podence (con sus Caretos), Ovar y Madeira los más famosos, estos últimos con fuerte influencia brasileña, más cercanos a los carnavales latinoamericanos.

En tanto, en Podence, los “caretos” se cubren el rostro con máscaras de hojalata o de cuero, visten ropajes con flecos de lana de varios colores y llevan colgados cencerros en el cuerpo para festejar el fin del invierno.