Evalúan el regreso escalonado a clases: ¿Qué pasa con las cuotas en los privados?

Ese esquema podría adelantar la vuelta del ciclo lectivo en las provincias menos afectadas por la pandemia del Covid-19. Por caso, en tres distritos todavía no hay registros oficiales de contagios: Chubut, Formosa y Catamarca. Otra opción es hacer el regreso a las aulas por niveles: primero secundaria, después primaria y, por último, inicial.

De igual modo, fuentes oficiales aclararon que se seguirán las recomendaciones de los especialistas epidemiológicos. “Se abordó el tema pero desde luego que la decisión es epidemiológica. Se puso el tema sobre la mesa pero todos están de acuerdo que la decisión de la vuelta es sanitaria y tiene que contar con profundo consenso”, dijeron a Infobae desde el Palacio Sarmiento.

Las clases están suspendidas en todos sus niveles desde el lunes 16 de marzo. En principio, la medida era hasta hoy martes, pero el avance del virus hizo que se prorrogara la acción preventiva. Incluso se especula que la suspensión se extendería más allá del fin de Semana Santa, la fecha definida para el cese de la cuarentena obligatoria.

Durante la reunión virtual, los funcionarios pusieron el foco en la continuidad pedagógica con los alumnos lejos de las aulas. Trotta dio detalles de los últimos avances que tuvo el programa nacional “Seguimos educando”, que incluye una plataforma web con material educativo, la difusión de contenidos a través de los medios públicos y, ahora, cuadernillos didácticos con secuencias para los próximos días.

“Nuestro desafío es darle continuidad educativa a nuestra escuela, sabiendo que los maestros y maestras son irreemplazables. Por eso, avanzamos con la implementación de la segunda etapa del programa Seguimos Educando que incluye 14 horas de televisión, 7 horas de programas radiales y la distribución de casi 7 millones de cuadernos en todo el país", planteó el ministro de Educación nacional.

A partir de mañana, se desplegarán siete programas a través de la TV Pública, Paka Paka y Encuentro. Los ciclos televisivos están agrupados de a dos cursos desde la sala de 4 hasta el último año de la secundaria. Cada programa va a tener la presencia de un maestro y un conductor.

Cuotas de los colegios privados

Una de las principales inquietudes de las familias que envían a sus hijos a colegios privados es qué pasará con las cuotas durante lo que dure la suspensión de clases. Los padres reclaman una rebaja por la discontinuidad del servicio educativo presencial.

En esa línea, Trotta le informó a sus pares que mañana llevará adelante una reunión con las cámaras que representan a los colegios privados a nivel nacional: COORDIEP, CONSUDEC y CAIEP. El objetivo será discutir alternativas de reducción de las cuotas para las familias en medio de la interrupción de las clases presenciales.

“Vamos a escuchar al sector”, deslizaron cerca del ministro. El sector, hasta el momento, se mostró inflexible. Las cámaras coinciden en que, más allá de la falta de presencialidad, se sostiene el dictado de clases.

En diálogo con Infobae, Perpetuo Lentijo, secretario general de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas, que representa colegios de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires e integra CAIEP, planteó: “No se va a abrir ninguna discusión. Las cuotas están girando y se está esperando la cobranza con la regularidad de siempre porque las clases en las escuelas continúan por medios digitales. La continuidad pedagógica se sostiene y, por lo tanto, no está prevista ninguna modificación”.

El dirigente advirtió que solo se podría barajar descuento de los servicios que no son educativos, como el comedor, que sería descontado proporcionalmente de acuerdo a los días que no fue utilizado. “Todo lo demás se mantiene. Porque los docentes siguen cobrando su sueldo y los no docentes, como el personal administrativo que sigue liquidando sueldos o el de maestranza que mantiene la higiene de los establecimientos, siguen trabajando”, agregó. (Infobae)