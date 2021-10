Evalúan extender a 60 días la licencia por paternidad para el personal legislativo

La iniciativa de Farfán plantea dos cuestiones. En primer lugar, que se incorpore al Estatuto del Personal Legislativo de la provincia (Ley N° 9.014) una licencia para quienes recurran a tratamientos de reproducción humana médicamente asistida. En segundo término, propone modificar el inciso c) del artículo 65° de la Ley con el objetivo de extender la licencia por nacimiento para el personal no gestante, que pasará de 3 a 60 días corridos.

Farfán consideró necesaria esta ampliación “a medida que (en la sociedad) se avanza en el reconocimiento y la promoción del papel de las personas no gestantes en materia de responsabilidad para paternar y de cuidados familiares”.

Destacó que su propuesta “tiene que ver con ir avanzando en la obtención de derechos” y también con “promover la igualdad entre el hombre, la mujer y las diversidades”.

En ese sentido, la Diputada considera que su proyecto aporta perspectiva de género a la legislación entrerriana. “La legislación antigua no contenía esto porque no tenía ninguna perspectiva de género, sino que venía reproduciendo los estereotipos” de género, que ubican a la paternidad “en un rol pasivo”, afirmó. Y ejemplificó: “Si tenés 3 días para paternar, claramente la legislación laboral está suponiendo que el rol de cuidado, de acompañar, estar presente y poder vincularse con sus hijos o hijas, no era un tema previsto” para los varones. “Por su condición biológica de no poder gestar, la legislación no preveía el reconocimiento que sí tenía la persona gestante”, cuestionó y aseveró que “las personas no gestantes también tienen derechos”.

Luego resaltó que esta modificación representa también un avance desde el punto de vista de los derechos de la persona recién nacida. “Los tratados internacionales hablan del derecho superior del recién nacido a tener contacto con ambos progenitores”, expuso.

En los fundamentos del proyecto, la Diputada asegura que “la diferencia entre la licencia actual de noventa (90) días para la mujer y la de tres (3) días para el agente varón, además de sobrecargar a la mujer en el cuidado de la persona recién nacida, es realmente discriminatoria por no armonizar los derechos y obligaciones de ambos progenitores ni garantizar el interés superior de la persona recién nacida”.

“Analizado desde el interés superior de la persona recién nacida, ésta necesita el contacto y cuidado de ambos progenitores. Analizada su razonabilidad desde el derecho y obligación del progenitor no gestante, es claro que se le niega derechos por su sola y exclusiva condición de no gestante”, se lee en los fundamentos.

Por tanto, concluye que el cambio que propone esta iniciativa “amplía los derechos de ambos géneros, y que los resultados serán disminuir la brecha en el tiempo de dedicación que ambos géneros puedan dedicarle a sus hijos/as. Ello además de garantizar mejor los derechos de éstos/as últimos/as”.

“Siempre hablamos de disminuir la brecha de género y también esto debe ser tomado de ese modo”, afirmó la legisladora.

Licencia por reproducción asistida

El otro punto que contempla el proyecto de Farfán es que la licencia por tratamiento con técnicas de reproducción humana médicamente asistida sea incluida “como nuevo derecho” en el Estatuto del Personal Legislativo. Será de hasta 30 días por año calendario, que se podrán tomar en forma continua o discontinua, con goce íntegro de haberes.

La legisladora considera esencial que exista una licencia específica para quienes utilicen este tipo de procedimientos, porque de otro modo deben recurrir al uso de la licencia por enfermedad. Además calificó como positivo que “esta licencia esté prevista para las trabajadoras y personas gestantes” ante la “mayor de difusión de derechos e implementación de estas técnicas”.

Los dos tópicos del proyecto de Farfán –inclusión de la licencia por reproducción asistida y ampliación de la licencia por paternidad– también fueron contemplados por Stefanía Cora en su iniciativa. Por eso la presidenta de la Banca de la Mujer anticipó: “La idea es que podamos unir ambos proyectos y sacar una propuesta uniformada”. (APF)