Del 4 al 30 de septiembre, la artista entrerriana Marta Francou expondrá sus obras en la sede de la Facultad de Bromatología de la UNER, ubicada en Perón 1154, dentro del Polo Educativo de Gualeguaychú. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 9 a 20 horas, en el sector de aulas.

La actividad es organizada por la Dirección de Cultura municipal y la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Facultad, con el objetivo de acercar a la comunidad el trabajo de artistas locales.

Nacida en Villa Elisa y radicada en Gualeguaychú, Francou se formó con reconocidos maestros de la pintura y el dibujo y ha expuesto en espacios culturales de relevancia como el Museo Provincial de Bellas Artes “Dr. Pedro E. Martínez”, la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires y el Museo del Fin del Mundo en Ushuaia, entre otros.

A lo largo de su trayectoria recibió distinciones como el Premio de la Asociación de Artistas Plásticos de Gualeguaychú en el XVII Salón Provincial de Verano (2013), el 1° Premio del Salón Provincial de Pintura “María Esther de Miguel” (2013) y menciones en el Salón Nacional de Pintura de la Asociación de Artistas Plásticos de Gualeguaychú (2014).

La exposición representa una oportunidad para conocer y valorar la producción de una artista que enriquece con su obra la vida cultural de la ciudad.