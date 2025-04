Desde este martes al 25 del corriente mes, se presentarán las obras de la artista local Loretto Cuevas Martínez, en la sede de la Facultad de Bromatología (UNER), ubicada en calle Perón 1154, dentro del Polo Educativo.

“En esta exposición, denominada Cuarta Dimensión, traigo más que nada arte geométrico figurativo, utilizando una técnica que inventé para lograr la textura que buscaba. En esos cuadros represento la geometría con la intención de lograr el impacto visual de la cuarta dimensión, como una construcción imposible, en donde las figuras geométricas, parecen tener un efecto 3D”, detalló la artista.

A su vez, relata sus primeras experiencias artísticas: “Desde pequeña tuve gran facilidad para el dibujo, pasaba horas pintando con lápices de colores. Recuerdo que aún no tenía edad para comenzar primer grado, y al acompañar a mi hermana en su primer día de tercero, llevé escondido un dibujo para mostrárselo a su maestra y demostrarle así que ya podía empezar a estudiar en la escuela”.

Y continuó, “luego la vida, los hijos y el trabajo, hicieron que dejara de lado mi amor por la pintura, pero, sabía que algún día me daría el lujo de poder continuar. Entonces, en el año 2000 comencé a estudiar de forma autodidacta y a practicar. Conocí así los diferentes materiales, óleos, pinceles, técnicas, teoría del color, escalas cromáticas, las veladuras, la perspectiva, los estilos, etcétera. Y resolví no quedarme con ningún estilo en particular, ya que me gusta incursionar en todos, teniendo preferencia por el paisajismo y el abstracto”.

El acto de apertura de la muestra será este martes a las 16 y los horarios días y horarios de visita será lunes a viernes, entre las 9 y las 20, en el sector aulas de la Facultad de Bromatología.