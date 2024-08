Desde el incendio en el galpón de Kamarr en 2018 que no se ve uno de gran impacto en la comunidad y de magnitud como el que ocurrió esta semana en el Parque Industrial Gualeguaychú (PIG). Un galpón de la fábrica From Arg, que se dedica a la producción de resinas y microcemento para la construcción, fue reducido a cenizas y demandó un arduo trabajo de los bomberos voluntarios para evitar que se propague a empresas linderas.

From Arg está instalada hace años en nuestra ciudad, conocida anteriormente como Resyder, y fue objeto de varias críticas por parte del Sindicado de Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas, e incluso fue inspeccionada en enero de 2023 por el Ministerio de Trabajo de la provincia.

Acerca de ello hizo referencia el sindicato en un comunicado el día posterior al incendio. "Manifestamos nuestro profundo repudio a lo sucedido y lamentamos las consecuencias que ello acarreará. Era totalmente previsible y fue advertido por este Sindicato en reiteradas oportunidades ante todas las autoridades”, aseveraron, y advirtieron por el “riesgo para la salud de la población, principalmente, para los trabajadores del PIG”.

Luego, apuntaron contra la representante de la empresa Cristina Limba: “Resyder S.A. a fin de 2022 despidió a todos sus operarios calificados (quienes tenían una brigada de incendios y protocolos de actuación) sin realizar ningún plan de cierre ambiental para garantizar y monitorear que no existan pasivos ambientales. Este gremio reclamó a Cristina Limba, representante de esa firma en Gualeguaychú, quien también estuvo presente en el incendio de la misma fábrica en noviembre de 2008, pero ante la ausencia de dialogo con la empresa decidimos realizar varias denuncias, el 06 de diciembre de 2022, ante la Secretario de Trabajo, que efectúo inspecciones de seguridad e higiene con ayuda de la Policía".

La representante de la empresa, en diálogo con Ahora ElDía, le respondió al gremio: “No tengo nada que decirles, cada uno es dueño de opinar y creer lo que quiera. La verdad que estoy para construir no para destruir. No corrían riesgo los empleados ni nadie, de los nueve que están trabajando, seis son conocedores de la empresa porque fueron parte del staff de la anterior empresa y conocen muy bien el proceso de la resina… No nos equivoquemos cuando hablamos de químicos, la resina es un producto natural que después se procesa. No voy a dar una opinión, la gente que trabaja con nosotros es experimentada y sabe hacer muy bien su tarea, y se lo pueden preguntar a ellos que están ahí en la fábrica”, interpeló.

Limba agregó que “lo único que hay para decir es agradecer que no hubo siquiera una persona con una quemadura o un bombero lesionado; la verdad que el trabajo fue profesional e impresionante, no me canso de agradecer a los Bomberos de Gualeguaychú, a los de la brigada del Parque y a todos los integrantes de la familia del Parque Industrial que se hicieron presentes”.

Con respecto a la causa que originó el fuego, la representante de From Arg planteó que “estamos a la espera de los resultados de los peritajes de la fiscalía, no nos vamos a adelantar a hablar de eso”.

Lo que sí confirmó es que se mantendrán los nueve puestos de trabajo, que ya comenzaron con las tareas de limpieza en el lugar y que se aprontan para reactivar la fábrica: “Recién el jueves nos habilitaron para ingresar al lugar, ya que la fiscalía y la policía estuvieron haciendo las pericias; los empleados ya se encuentran realizando las tareas de orden y limpieza”, contó, y reveló que aún no han podido cuantificar las pérdidas económicas, pero que “en breve, los directivos se pondrán a hacer números, pero la idea es reactivarla”.

“La empresa pudo reabrir hace un año y tres meses y la idea es seguir adelante, son puestos de trabajo para Gualeguaychú”, concluyó Limba.

La Codegu destacó las medidas de seguridad del PIG

Desde Codegu aseguraron que gracias a las medidas de seguridad del Parque Industrial “la catástrofe no se transformó en tragedia”.

“Tenemos toda una red de hidrantes para asistir a los bomberos, y hay brigadistas internos en el parque, y las empresas de mayor envergadura tienen un ‘carro de primer ataque’”, detalló el presidente de Codegu Tomy Fogg, quien contó: “Hablé con el cuerpo de bomberos, agradeciéndoles, y ellos destacaron la actuación de los brigadistas internos de las distintas fábricas, que sin el sistema anti-incendio del PIG hubiera sido casi imposible apagar y que se circunscriba solamente a ese espacio”.

“Si el Parque no hubiera estado preparado como lo está, con cañería de alto caudal y alta presión y las brigadas contra-incendio de otras fábricas, hubiera pasado de ser una catástrofe a una tragedia. Con las características del producto con el cual se trabaja en esa fábrica, la magnitud del incendio y que a las dos horas haya estado controlado, no tengo dudas en afirmar que fue un trabajo profesional de los bomberos y de todo el sistema del PIG que funcionó a la perfección e impidió que pasara a mayores”, aseveró Fogg.

Además, destacó que “no hubo heridos ni se prolongó a otras fábricas. La planta está sobre una calle que son parcelas no tan grandes y hay una instalación al lado de la otra; de hecho, pegado hay una carpintería que hace placas de madera, y se pudo contener, porque si agarraba eso se expandía a las otras fábricas. El retiro de los linderos del reglamento del Parque también ayudó, los materiales de construcción y las medidas de seguridad obligatorias de las fábricas permitió que no se quemara el depósito, había un retiro entre un galpón y otro, las piletas de la resina están a nivel subterráneo con una estructura acorde, y eso permitió que no fuera una tragedia”, puntualizó.

Finalmente, el presidente de Codegu agradeció nuevamente “a los bomberos voluntarios y a toda la comunidad, a las empresas y a los empleados del Parque, quienes trabajaron codo a codo, asistiendo en todo lo que se podía desinteresadamente, lo que llevó al éxito para poder controlar el incendio”.