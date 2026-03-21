El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó el fuerte crecimiento de las exportaciones en Entre Ríos y las perspectivas positivas para 2026.

Las exportaciones en Entre Ríos se duplicaron durante la actual gestión de Rogelio Frigerio, y posicionaron a la provincia como una de las que más incrementó su participación en el comercio exterior a nivel nacional.

Así lo confirmó el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, quien explicó que el crecimiento fue sostenido en los últimos años y se consolidó con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

“Entre Ríos es la segunda provincia que más creció en su participación a las exportaciones nacionales y lleva un 88% acumulado durante la gestión de Frigerio, en los últimos dos años se duplicaron prácticamente”, destacó.

Bernaudo detalló que el aumento de las exportaciones en Entre Ríos está impulsado principalmente por el sector agroindustrial.

“Básicamente es el sector agrícola y el sector de carnes, manufacturas de origen agropecuario”, indicó.

En ese sentido, agregó: “Carne vacuna, aviar, leche y lácteos son los productos de manufactura que más crecieron y trigo, soja y maíz, los primarios que más crecieron”.

El ministro sostuvo que el perfil productivo de la provincia explica este desempeño. “Es una provincia muy agroindustrial y agroalimentaria, y ese combo genera este aumento”, remarcó.

Perspectivas para el año

Respecto a las proyecciones para 2026, Bernaudo se mostró cauteloso pero optimista sobre la continuidad del crecimiento.

“Soy bastante prudente para los datos, pero al mes actual las perspectivas son muy buenas, o buenas, depende del sector”, señaló.

Sin embargo, advirtió que algunos rubros podrían verse afectados. “Seguramente va a sufrir un poco el sector avícola, que no tiene las exportaciones a China”, explicó.

Aun así, destacó oportunidades en nuevos mercados: “Tenemos expectativas que el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur implique mejoras para nuestras exportaciones”.

El funcionario destacó que el crecimiento de las exportaciones en Entre Ríos se apoya en políticas públicas orientadas a la producción.

“La política de reducción de la carga fiscal, la simplificación administrativa y herramientas de promoción son claves. Esas empresas que están en estas líneas de exportación casi ninguna paga ingresos brutos, por ejemplo”.

También remarcó la importancia de la digitalización y modernización de trámites para facilitar la actividad productiva.

Bernaudo explicó que el crecimiento exportador tiene efectos directos en el mercado laboral.

“Impacta en toda la cadena de valor”, afirmó, y agregó: “Fuimos una de las provincias que menos sufrió la pérdida de empleo”, teniendo en cuenta los números a nivel nacional.

En ese sentido, consideró que el dinamismo exportador contribuye a sostener el empleo privado en un contexto complejo.

El ministro también se refirió a la situación del sector avícola, afectado por restricciones sanitarias ante casos de influenza aviar.

“La expectativa es que tiene que pasar un mes más sin ningún caso en Argentina para que empiece a correr el plazo para que los mercados nos abran”, explicó.

Además, señaló la influencia del contexto internacional en los precios de los commodities: “Venimos de años de soja de bajo precio, estamos en un periodo de precios relativamente bajos”.

No obstante, remarcó que el crecimiento provincial se apoya en el volumen exportado: “Hemos logrado crecer por volumen, así que va a ser por ese lado el crecimiento”.