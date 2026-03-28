La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) expresó en un comunicado que "la sanidad del rodeo no puede comprometerse por decisiones políticas", tras la determinación del Gobierno nacional de modificar el sistema de vacunación antiaftosa.

Farer expresó este sábado su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de modificar el sistema de aplicación de la vacuna contra la fiebre aftosa, que actualmente se desarrolla a través de las Fundaciones y Entes Sanitarios, ya que “consideramos que se trata de una medida innecesaria e inoportuna que introduce riesgos en un esquema sanitario que durante décadas ha demostrado eficacia para proteger al rodeo argentino”.

En la misma línea, marcaron que “el actual sistema puede ser perfectible, pero ha permitido garantizar la correcta aplicación de la vacuna, el mantenimiento de la cadena de frío y una cobertura sanitaria amplia en todo el territorio, logrando una inmunidad de rodeo exitosa, en base a una cobertura vacunal no menor al 95% en un plazo breve”.

“Habilitar la aplicación de la vacuna por parte de veterinarios privados de manera directa podría fragmentar el sistema y debilitar los controles. No podemos olvidar experiencias anteriores con esquemas más desregulados donde se generaron problemas de cumplimiento, con establecimientos donde la vacunación no se realizaba correctamente, lo que terminó afectando la sanidad del rodeo”, argumentaron.

“Del mismo modo, no podemos soslayar en absoluto el carácter solidario del modelo vigente, ya que permite garantizar la vacunación en zonas de frontera y entre pequeños productores que, en un sistema totalmente individualizado, podrían quedar en desventaja”, sostuvieron desde Farer.

Y dejaron en claro que “cualquier debilitamiento del sistema sanitario podría tener consecuencias directas sobre el posicionamiento internacional de la carne argentina, especialmente en un contexto en el que el país viene ampliando mercados y oportunidades comerciales para la producción ganadera”.

“En síntesis, la sanidad del rodeo no puede comprometerse por decisiones políticas, cuando es estrictamente una cuestión sanitaria. En ese sentido, consideramos esta medida desacertada, inconsulta, carente de respaldo científico y sin fundamentos, inscripta sólo en una lógica economicista que se cae por su propio peso”, concluyeron.