FARER volvió a reclamar la Emergencia Agropecuaria por la sequía de los últimos meses

El encuentro fue encabezado por el presidente de FARER, José Colombatto, quien estuvo acompañado de los demás integrantes de la Comisión Directiva: Nicasio Tito, Flavio Izaguirre, Luciano Olivera, Héctor Reniero, Alejandro Müller y Fabián Moine.

Uno de los temas que se abordó en el encuentro fue el de la Emergencia agropecuaria, sobre el cual afirman que no existen novedades por parte del gobierno en el marco de las solicitudes de declaración de Emergencia por la sequía para varios departamentos del sur de la provincia.

Según los ruralistas, las lluvias de los últimos días no cambian en absoluto el panorama de los productores agrícolas que perdieron sus cosechas de maíz y soja.

“Estas lluvias no vuelven el tiempo atrás y si bien mejora la llegada de pasto, no hace que lo perdido pueda sobrevivir. Incluso lo excesivo de las recientes precipitaciones dejará un saldo negativo para quienes estaban implantando pasturas. En definitiva, urge que la declaración de emergencia sea declarada. Los perjuicios ocasionados tienen una fuerte implicancia en la economía de los productores”, sostuvieron.

Por último, Colombatto se mostró molesto por las amenazas de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, respecto del cierre de exportaciones de carne vacuna si se siguen incrementando los precios en el mercado local. El dirigente gremial sostuvo que “hay funcionarios que siguen sin entender nada. Basta con leer un libro de economía o de historia. Las medidas intervencionistas de este tipo traen más problemas que soluciones. Si existen reglas claras, si se genera confianza y previsión, si la presión fiscal no sería asfixiante, si aflojan con la emisión descontrolada que genera inflación, todo tenderá a la calma. El tema es que el Estado no hace nada de ello y responsabiliza al privado. En el caso de la carne, el productor no es formador de precios es tomador de los valores que obtiene en un remate. El productor no exporta y recordemos que medidas de este tipo se implementaron en el 2006 y provocó que bajemos de 60 millones de cabezas a 48 millones y jamás bajó la carne en la góndola”, finalizó el presidente de la entidad que nuclea a los ruralistas.

Cabe resaltar que FARER es la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Islas del Ibicuy, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Maciá, Concordia, María Grande, Federación, Tala, Nogoyá y Federal; siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional.

La importancia y la incumbencia de FARER en el mapa productivo se advierte en las distintas representaciones que posee ante organismos, entidades y mesas: participa de FU.CO.FA., INTA, CORUFA, Bancos, Educación Rural, CRA, Entidades empresarias, Trabajo agrario, Legislación e impuestos, Ley ovina y caprina, Ganadería, Lechería, Avicultura y Agricultura.