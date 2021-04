¡Feliz cumpleaños IDEEA!

Cuarto siglo ha pasado ya de la creación de IDEEA, mucho ha crecido y se ha transformado desde aquel abril del año 1996 cuando abría sus puertas. Hoy con sus dos modalidades, Escuela de Educación Integral y Centro de Día, está a la altura de las exigencias que la realidad nos demanda, adaptándose a las circunstancias y en este último tiempo en el marco de este contexto particular con mayores desafíos para consolidar su propuesta educativa y terapéutica en un período signado por la pandemia por covid-19 y emergencia sanitaria, continuando el trabajo con modalidad dual, contando con el apoyo de las familias de nuestros alumnos y concurrentes y un gran esfuerzo y compromiso de todo el personal. ¡Gran trabajo en equipo que merece los frutos cosechados! Proyectamos continuar nuestro camino con compromiso, responsabilidad y poniendo el corazón en lo que hacemos.

FOTO IDEEA I.jpg

También me permito luego de 25 años, expresar mis sentimientos personales, hoy para mi es un día muy especial, donde conquistan mi mente recuerdos extraordinariamente vividos desde el momento de la gestación del proyecto, las personas que acompañaron, la puesta en marcha del mismo, el arreglar y dejar linda la primer casita de IDEEA en calle Neyra, el primer día que abrimos las puertas, las primeras docentes y profesionales, las primeras madres y padres que fueron a inscribir a sus hijos, los primeros concurrentes y todos los años transcurridos hasta lo que es hoy IDEEA con toda su gente linda…. No me atrevo a mencionar nombres por temor a olvidarme de alguno, pero todos los que hicieron y hacen IDEEA y lean esta nota sabrán que mi agradecimiento va dirigido a ustedes

IDEEA es la casa de muchos, aquel pequeño espacio creado con el corazón en 1996 hoy es una gran casa, la casa de todos, donde nos hace feliz la alegría y el disfrute de nuestros alumnos y concurrentes por estar en ella. Muchas gracias a todos. ¡FELICES 25 AÑOS IDEEA!

María del Carmen Ronconi