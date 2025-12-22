CAMPAÑA 2025/2026
Finalizó la cosecha de trigo en Entre Ríos con un salto del 32% en los rendimientos
El Sistema Integrado de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (Siber) informó que la campaña 2025/26 cerró con una producción estimada de más de 3 millones de toneladas. El rendimiento promedio fue de 4.200 kg/ha, lo cual representa una suba del 32% respecto al año pasado.
De acuerdo a lo publicado en el último informe del Siber en la provincia de Entre Ríos finalizó la cosecha de trigo correspondiente al ciclo 2025/26, sobre una superficie cultivada de 729.900 hectáreas.
El rendimiento promedio provincial se ubicó en torno a los 4.200 kg/ha, lo que representa un incremento interanual del 32% (1.014 kg/ha). Asimismo, en comparación con el promedio del último lustro, se observa una mejora del 26% (864 kg/ha).
En función de estos resultados, la producción total de trigo se estima en 3.068.580 toneladas.
En los próximos días, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos dará a conocer el informe oficial correspondiente a la producción de trigo del ciclo 2025/26.