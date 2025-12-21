De los 127 edificios escolares que existen en el Departamento, hay aproximadamente 120 con pedidos para realizar alguna intervención edilicia. “Hay solicitudes que van desde arreglos muy simples hasta obras muy importantes. En ese universo, hoy podemos decir que se concretaron alrededor de 15 obras desde el año pasado hasta este año”, precisó Natalia Báez, directora Departamental de Escuelas, en Ahora Cero Radio.

Uno de estos casos involucra a la Escuela Matheu, una obra que había quedado neutralizada con apenas un 30% de avance y que se reactivó a mitad de año. Al respecto, Baéz contó que la primera parte de la obra está finalizada y que, para seguir con las otras dos etapas, están realizando la mudanza de las aulas al ala nueva de la institución.

La etapa que concluyo contempló la construcción de nuevos salones, espacios para dirección y biblioteca. Se trata de un sector que en el futuro será destinado exclusivamente a nivel inicial. Se trata de un edificio construido desde cero, con mejores condiciones de habitabilidad y funcionalidad.

Durante 2026, se avanzará en la refacción y puesta en valor del ala más antigua de la escuela, que se ha desgastado mucho por el paso propio del paso del tiempo, y que además sufrió un deterioro mayor tras los temporales de lluvias intensas registrados entre febrero y marzo de este año.

Baéz, también se refirió a las otras obras realizadas como la de la Escuela Nº 9, donde se logró una intervención integral que incluyó la renovación completa de la instalación eléctrica y la refuncionalización de la cocina. “Tenían una cocina nueva, pero el techo literalmente se había venido abajo. Hoy la cocina está en condiciones de uso: se cambió el techo, se colocó gas natural que no tenía y se renovó toda la electricidad troncal”, detalló Báez. Si bien aclaró que el edificio aún requiere otras mejoras, destacó que se actuó sobre lo urgente para garantizar el dictado de clases.

Además, se intervino en la Escuela Pablo Haedo, que había sufrido un incendio producto del estado de la instalación eléctrica.

A estas intervenciones se suman arreglos menores financiados con partidas específicas destinadas a las direcciones departamentales, que permitieron responder a situaciones como cambios de vidrios, arreglos de grupos sanitarios y reparaciones puntuales. Además, se ejecutó una obra en la Escuela Nº 8 vinculada al desagüe cloacal.

En este punto, Báez fue contundente al remarcar la importancia de la calidad y el control de las obras. “Lo que se gasta, se gasta bien. El arreglo que se hizo en la Escuela Nº8 es para que no haya que volver a intervenir. En gestiones anteriores se hicieron muchas obras con recursos importantes, pero nos encontramos con falencias por falta de control”, señaló.

Para la directora departamental, la infraestructura escolar sigue siendo uno de los puntos más débiles del sistema educativo. “Siempre digo que es el talón de Aquiles de la Dirección Departamental de Escuelas, no solo por la falta de mantenimiento, sino porque hubo obras que no estuvieron a la altura”, expresó. No obstante, aclaró que actualmente no hay establecimientos donde las clases estén en riesgo inmediato, ya que las situaciones más críticas se van resolviendo.

Sin embargo, advirtió que el mantenimiento postergado termina generando problemas mayores. En ese marco, mencionó obras urgentes aún pendientes, como el cerramiento del Centro de Educación Física Nº 6 del Polideportivo Sur, que se volvió tema de debate público debido a hechos de vandalismo. “Hoy el cerramiento es una cuestión de integridad física, además de que hay techos que arreglar. Es una obra que estamos gestionando”, afirmó.

Otro edificio histórico que requiere intervención urgente es la Escuela Don Segundo Sombra, así como establecimientos rurales, donde el hundimiento de pisos suele ser una problemática frecuente por el tipo de terreno.

Conectividad en las escuelas

Más allá de la infraestructura edilicia, durante el año Nación llevó a cabo un relevamiento de la conectividad de las instituciones educativas para tener un diagnóstico de situación. Se registraron la cantidad de “pisos tecnológicos” en todo el departamento, incluyendo escuelas rurales. Además, esta semana regresó el equipo del programa Conectar Igualdad para verificar escuelas pendientes.

“El compromiso público que sigue es regularizar y garantizar la accesibilidad a internet para todas las escuelas”, aseguró la funcionaria, al destacar que la conectividad es hoy una condición indispensable para los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Por otra parte, Baéz se refirió a las políticas pedagógicas-educativas que se desarrollaron y manifestó que se continúa trabajando en programas que buscan mejorar los resultados educativos, especialmente en alfabetización. “Hoy se está evaluando la fluidez lectora en segundo grado, lo que nos permite actuar antes”, señaló.

Si bien los datos consolidados de 2025 aún no están disponibles, los resultados preliminares de 2024 mostraron una mejora cercana al 19–20% en comparación con evaluaciones anteriores, indicó.

“Por lo que hablo con los supervisores de todos los niveles, se va avanzando. Son procesos largos, que dependen de muchas dimensiones”, reflexionó, y se mostró expectante respecto a mejores indicadores en los próximos informes.

Finalmente, Báez se refirió a la reforma educativa que el Gobierno Nacional pretende llevar adelante y manifestó la importancia de debatir la educación: “Lo primero que espero como ciudadana es que verdaderamente se debata de manera compleja. Hablar de educación es hablar de la complejidad del ser humano. Creo que siempre va a haber una arista que no cierre del todo. La realidad nos dice que no hemos logrado cumplir el objetivo de la escuela, y eso hay que discutirlo y pensarlo. Después hay cuestiones del proyecto que me generan una inquietud, ni buena, ni mala, pero me gustaría escuchar el debate que se da al respecto”.