A Flybondi Boeing 737 airplane is pictured before taking off at the Aeroparque-Jorge Newbery Airport, in Buenos Aires, Argentina June 7, 2023. REUTERS/Miguel Lo Bianco

La aerolínea low cost Flybondi incorporó a COC Global Enterprise, “un fondo inversor estadounidense centrado en el sector tecnológico y la aviación privada”, como su accionista principal, según informó la compañía a través de un comunicado.

El nuevo dueño de Flybondi liderará el directorio de la empresa incluyendo las posiciones de Chairman y Vice Chairman; su anterior accionista principal, Cartesian Capital Group, continuará siendo parte del directorio y seguirá teniendo una parte del paquete accionario de la compañía.

El objetivo estratégico de la nueva gestión será “equilibrar las finanzas de la compañía en un plazo razonable y potenciar la operación a partir de la incorporación de nuevas aeronaves y la ampliación de las rutas”, apuntó el comunicado. Para ello, “se trabajará de manera constructiva con las autoridades y sus principales stakeholders”.

De esta manera se reveló la identidad del nuevo socio controlante. El CEO de Flybondi, Mauricio Sana, le había anticipado a los casi 1.600 empleados de la empresa una semana atrás la llegada de un nuevo dueño. En ese mensaje, el ejecutivo reconoció que tras unos “últimos meses complejos para el negocio” se inició una búsqueda de capitales y se resolvió aplazar el proyecto iniciado en 2023 de salida al NASDAQ, el índice de las empresas tecnológicas que cotizan en EEUU. Así lo había comunicado oficialmente mediante una nota a la SEC, el organismo regulador del mercado de capitales en ese país.

Según informó Flybondi, COC es un fondo de inversión privado enfocado en “identificar y expandir empresas con alto potencial en América Latina y Norteamérica”. Su llegada a la low cost marca el inicio de una nueva etapa que incluye “la continuidad de los puestos de trabajo y en la que se buscará consolidar la operación y el servicio y retomar los planes de crecimiento” tanto en Argentina como en la región.

Tiene 6.500 empleados en la región y una amplia experiencia en el sector de la aviación civil. Entre sus empresas se incluye un proveedor de gestión de vuelos chárter. La compañía gestiona y opera una flota mixta de 17 aeronaves, con vuelos en tres continentes.

“Junto a Jet Aviation ofrece servicios de rampa, hangares, y servicios completos aeroportuarios en el Aeropuerto de Opa Locka (OPF) y presta servicios de rampa y hangar en el Aeropuerto Ejecutivo de Teterboro (TEB), el aeropuerto con mayor movimiento de vuelos privados en Estados Unidos ubicado en Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York”, agregó el comunicado.

Nueva etapa

“La visión de COC Global de invertir en compañías con alto potencial, alineadas con los principios de innovación y sostenibilidad, es un respaldo muy valioso para Flybondi y para este gran equipo conformado por 1.525 personas”, sostuvo Mauricio Sana, CEO de Flybondi.

El ejecutivo agregó: “Tenemos grandes planes para esta nueva etapa. Es una oportunidad para seguir transformando la industria aérea, enfocarnos en consolidar el servicio y nuestra propuesta de valor. Queremos que la libertad de volar siga conectando al país”.

Según fuentes del sector aerocomercial, la expectativa para la recuperación de los negocios de la compañía pasa no solo por la normalización de sus vuelos, signados por continuas cancelaciones y retrasos, sino también por la posibilidad de ofrecer servicios a terceros. La desregulación de algunas actividades dentro del sector, como el servicio de rampa o “handling”, ya le permite a Flybondi facturar gracias a las prestaciones a otras compañías.

Un informe de la consultora especializada Adventus detalló que Flybondi encabezó los rankings de impuntualidad tanto en el último trimestre de 2024 como en el primero de este año. La consultora publica un índice que pondera la cantidad de cancelaciones sobre el total de vuelos de una aerolínea. Entre enero y marzo de 2025, Flybondi fue la línea con peor desempeño, con un índice de 2,04, triplicando en incumplimientos a la segunda compañía de ese ranking, la paraguaya Paranair, que obtuvo un índice de 0,77.

A esas dificultades con los usuarios, se sumaron los cruces con el gobierno nacional y bonaerense como respuesta a las quejas de los pasajeros. Flybondi registró constantes cancelaciones de servicios, con un pico de 71 vuelos reprogramados durante las Fiestas de fin de año de 2024 que afectaron a 13.000 pasajeros.