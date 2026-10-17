Las calles de Francia atraviesan este sábado una jornada de disturbios y protestas masivas. A los reclamos estudiantiles por la falta de presupuesto en los liceos, se sumaron sindicatos y movimientos sociales como los denominados chalecos amarillos, quienes rechazan el alza de precios y el deterioro del modelo social.

El Ministerio del Interior francés informó que la cifra de detenidos ascendió a 400 personas tras una actualización oficial, luego de un reporte inicial de 272. Los incidentes se concentraron en ciudades como París, Marsella, Rennes, Toulouse y Angers, donde la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

Según reportes de la cartera ministerial, las acciones incluyeron intentos de saqueo, incendios de mobiliario urbano y ataques contra centros de poder y medios de comunicación. En París, la movilización partió desde la Plaza de la República y se registraron disturbios en distritos como Lyon y Burdeos. El prefecto de Policía, Patrice Faure, dispuso la prohibición de manifestaciones en puntos estratégicos de la capital, incluyendo los alrededores del Palacio del Elíseo y la residencia oficial del primer ministro.

Nos acorralan así y provocan esta situación, lo que da lugar a toda esta violencia. Ojalá pudiéramos manifestarnos pacíficamente; la situación en Francia es grave y no somos los izquierdistas subversivos que retratan en la televisión.

El primer ministro Sébastien Lecornu calificó la situación como un momento de cansancio nacional ante la crisis permanente por la inflación y los problemas de poder adquisitivo. Por su parte, el presidente Emmanuel Macron pidió calma y respeto, recordando que existe un derecho constitucional a manifestarse que debe ejercerse sin insultos ni daños a la propiedad.

Las protestas estudiantiles, que habían comenzado semanas atrás por la escasez de profesores y el estado de las instalaciones, han escalado hasta convertirse en una demanda nacional contra la desigualdad. Se estima que la convocatoria alcanzó entre 550.000 y 800.000 personas, en un contexto marcado por la fragmentación política y la proximidad del final del mandato presidencial.