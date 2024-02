El discurso de Frigerio estuvo centrado en el concepto de ejemplo como guía de las acciones propias y para los demás. En ese sentido, destacó el compromiso de los padres, los entrerrianos y la comunidad en general porque “todos se pusieron al hombro tener las escuelas en condiciones”.



“Esto se hacía antes, me dijeron muchas maestras”, precisó, al tiempo que confesó que si no se hacía a través del mecanismo de cooperación “no llegábamos” a tener los establecimientos en condiciones debido a “los procesos de compras y licitaciones”. “Está bueno que todos nos sintamos comprometidos con el objetivo: los 190 días de clase no son negociables”, afirmó.



Luego, deslizó: “En un momento tan difícil, no sentirme solo, estar acompañado en esta cruzada para empezar las clases me llena de gratitud eterna”.



También agradeció el “acompañamiento de los docentes” y destacó a los gremios AMET, UDA y Sadop, cuyos secretarios generales estaban presentes en la escuela. “Gracias por poner el hombro”, les dijo.



Estos tres sindicatos decidieron no realizar la medida de fuerza este lunes. Sí lo hizo el gremio mayoritario, Agmer, que se plegó al paro nacional docente en reclamo de mejoras salariales, el pago del incentivo docente y de los fondos de conectividad.



El agradecimiento también se extendió “a todos los maestros que hoy están abriendo las escuelas. Sé que el sueldo no alcanza, que les cuesta llegar a la escuela y que no se sienten acompañadas por el poder político provincial o nacional. Pero están acá, poniendo el hombro”, destacó.



“La educación tiene que ser prioridad todo el año. Voy a trabajar incansablemente para esto”, se comprometió el mandatario. Antes, había mencionado que la situación es “más digerible para los docentes” que ven que se terminaron “los privilegios de la política”, como el uso de autos oficiales y el ingreso a dedo a la planta permanente del Estado.



“Sé que la situación es difícil. Voy a poner el esfuerzo para cambiar esta realidad. Por eso les agradezco que estén poniendo el hombro. La escuela tiene que volver a ser el centro de la comunidad”, definió el Gobernador.



También participaron de la ceremonia el intendente de la localidad, César Melchiori; Alicia Fregonese, presidenta del Consejo de Educación y el senador provincial Hernán Méndez.



(Fuente: APFDigital)