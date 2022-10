Previo a su ingreso a las naves portuarias, el futuro candidato a gobernador Rogelio Frigerio dialogó con Ahora ElDía. Consultado sobre las PASO, dijo que “no sabemos nada, indudablemente estamos ante la presencia de especulaciones electorales, manotazos de ahogado que no van cambiar la realidad e insisto que cuando un pueblo quiere dar vuelta la página , cuando la gente se cansa en este caso de ser gobernado por espacio de 20 larguísimos años por el mismo signo político y el 80 % de los últimos 40 años también, en el caso de Entre Ríos, de tener gestiones del mismo partido, algo parecido a lo que pasa a nivel nacional, no hay especulación electoral que pueda cambiar esa decisión soberana del ciudadano”.

“Ni un programa, menos un formato de elecciones va alterar la decisión de la gente de terminar con una etapa y comenzar otra”, aseveró.

Señaló que las “reglas de juego están para respetarse y frente a una elección en donde la ciudadanía puede expresarse, donde somos soberanos y podemos decir nuestro futuro, no se puede estar sujeto a la discrecionalidad de las conveniencias de turno. Entiendo que el cronograma electoral ya debería estar definido, y dicho esto creo que no es lo más importante. Hoy la gente no está pensando en cómo van a ser las elecciones, si habrá Paso, si se adelantan… la preocupación pasa ya no por llegar a fin de mes, pasa por llegar a la semana que viene, a tener un trabajo, o mantenerlo el que lo tiene”.

En lo que se refiere a encuestas, Frigerio comentó que “por el momento no tenemos ninguna realizada”.

Por otra parte, al ser consultado por los jóvenes que terminan sus estudios y tienen como meta irse del país, opinó que “es difícil porque muchos chicos entienden que no hay futuro y nuestra responsabilidad como dirigentes es cambiar esa realidad, darles razones para que se queden y para que vuelvan los que se fueron, trabajando con sentido común, transformando esta realidad que nos duele”.

“No puede ser que desde que recuperamos la democracia en 1983 venimos para atrás en todas las variables económicas y sociales y eso provoca que los jóvenes sientan que no tienen un futuro. Tenemos que cambiar y salir del deterioro en el que se encuentra la provincia y el país”, postuló.

Encuentro con dirigentes locales

Sobre la reunión mantenida en la casa partidaria de la UCR con agrupaciones que integran Juntos por el Cambio, señaló que “nosotros estamos muy unidos. Vengo de una reunión con los dirigentes de los distintos espacios políticos que conforman Juntos por Entre Rios que son más de quince. Tenemos que entender que el desafío que tenemos por delante es muy complejo y necesitamos estar unidos, la misma gente nos pide esa unión, que no haya peleas, porque la gente está demasiado angustiada para que nosotros que hoy somos la esperanza en un cambio y no seamos un espejo del Kirchnerismo y hagamos lo mismo que hacen ellos, con peleas continuas y mostrando las miserias a una ciudadanía que de por sí está demasiada castigada”.

“Hoy me llevo de Gualeguaychú una imagen muy buena de una dirigencia que está a la altura de la situación compleja que nos toca vivir”, expresó Frigerio.

Por último, consultado sobre el presupuesto de Nación, el diputado dijo que “si el oficialismo lo intenta manejar como una escribanía, sin consensos, no lo vamos a apoyar. Hay impuestos que aumentan y ya manifestamos que no vamos a apoyar, menos darle facultades extraordinarias a este gobierno y no es verdad que una obra pública se frene porque no haya presupuesto”.