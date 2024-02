Frigerio reunió a la mesa de transporte que integran los municipios de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Chajarí y La Paz. En ese marco, comunicó que el porcentaje del subsidio que aporta la Provincia está garantizado y dejó en claro que no afrontará el monto que deja de llegar de Nación mediante el fondo compensador. El foco sigue estando puesto en buscar mecanismos para subsidiar a los usuarios del transporte, y ya no a las empresas, para acompañar a los entrerrianos que utilizan este servicio.



Además, el gobernador propuso establecer una tarifa de referencia con actualización automática bimestral, distinguiendo ciudades de más y menos de 50.000 habitantes. En este sentido, se consensuó que tomen tres puntos para definir el precio del boleto: combustible, salarios y amortización de neumáticos.



También sugirió a los municipios analizar y modificar el sistema de recorridos para lograr eficiencia y que haya mayor correlación entre la frecuencia y uso del servicio y la distancia en la que cada pasajero lo utiliza, así como evaluar un esquema de premios al viajero frecuente, es decir, aquellos que usan el servicio a diario y varias veces por día.



Por otro lado, pidió a aquellas localidades que aún no poseen el sistema SUBE que avancen en la implementación.



Estuvieron presentes junto al gobernador, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, los secretarios de Transporte, Juan Diego Elsesser, y de Gobiernos Locales, Miguel Heft; los intendentes de Concordia, Francisco Azcué; de Concepción del Uruguay, José Lauritto; de Gualeguaychú, Mauricio Davico; de Chajarí, Marcelo Borghesan; los secretarios de Gobierno y Seguridad Vial de Paraná, Santiago Halle y Katherina Stickel; y el secretario de Gobierno de La Paz, Matías Camino.