El gobernador Rogelio Frigerio tomó juramento a Hernán Jacob como ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, y a Carlos Cuenca como nuevo presidente del Consejo General de Educación (CGE) en un acto oficial que marcó el inicio de una nueva etapa dentro del gabinete provincial.

Tras asumir, ambos funcionarios expresaron su agradecimiento al mandatario provincial y detallaron las líneas de trabajo que buscarán profundizar en sus respectivas áreas.

Los nuevos funcionarios asumieron en reemplazo de Darío Schneider y Alicia Fregonese, recientemente electos legisladores nacionales.

Jacob: continuidad, obra pública y trabajo en equipo

Jacob manifestó que la asunción al frente del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios representó “una emoción muy grande” y agradeció la confianza de Rogelio Frigerio, destacando el trabajo desarrollado durante los últimos dos años dentro del equipo del ex ministro Darío Schneider. “Cuando soñábamos una ciudad distinta y proyectábamos convertirla en un faro y una referencia para la provincia, entendimos que ese objetivo requería asumir responsabilidades a nivel provincial y, aun representando en su momento una opción diferente, fuimos convocados por el propio gobernador para integrarnos a este equipo y avanzar en una tarea de transformación de la provincia”, expresó.

El flamante ministro señaló que los principios y objetivos de gestión se mantendrán, aunque cada funcionario imprimirá su propio estilo. En ese sentido, sostuvo que la prioridad será profundizar el trabajo en equipo y avanzar con un fuerte impulso a la obra pública.

Jacob remarcó que el gobernador planteó como mandato "llegar a 2027 con una provincia atravesada por obras en ejecución y finalizadas, especialmente en materia de rutas e infraestructura". “No tenemos margen de error”, afirmó, y subrayó que la segunda etapa de gobierno será clave "para definir la continuidad del proyecto político".

Asimismo, destacó que los ejes de su gestión estarán basados en "la transparencia, la austeridad y el trabajo permanente, que no se negocia". “Puedo permitir errores, pero no la falta de coraje para hacer las cosas”, sostuvo.

“No vinimos acá a tomarnos vacaciones, sino que vinimos a cansarnos y a aceptar el compromiso y aceptar los desafíos que nos plantea esta tarea. Es una tremenda responsabilidad y un hermoso desafío. Así definiría a los dos años que como máximo, si el gobernador no dispone lo contrario, a los dos años que tenemos que cumplir estos objetivos”, cerró.

Cuenca: educación, diálogo y responsabilidad presupuestaria

Por su parte, Cuenca expresó su satisfacción por asumir al frente del CGE y calificó el cargo como “una enorme responsabilidad” con los estudiantes, docentes y familias entrerrianas.

El nuevo presidente del organismo de Educación reconoció que el cierre del año estuvo marcado por demandas vinculadas a la educación técnica superior y por incertidumbres en torno al calendario académico 2026. "Son temas que analizaremos con responsabilidad y diálogo con las partes involucradas, para tomar decisiones que afecten a la menor cantidad posible de actores del sistema educativo", prometió.

En relación con la reforma educativa a nivel nacional, Cuenca señaló que aún no existen definiciones concretas, aunque adelantó que se estudiarán los posibles impactos en la provincia.

Presupuesto, gremios y posibles reestructuraciones

En la oportunidad, Cuenca destacó el trabajo realizado por la gestión saliente a cargo de Alicia Fregonese, y adelantó que "se tomará esa base para profundizar los aspectos positivos y revisar aquellos que requieran mejoras". Subrayó que el área educativa representa la mayor partida del presupuesto provincial y aseguró que "se trabajará con responsabilidad para garantizar un uso eficiente de los recursos".

En cuanto a la relación con los gremios docentes, afirmó que apuesta "al diálogo y al consenso", señalando su experiencia previa en el ámbito universitario. “Todos queremos el bien de la educación pública y no deberíamos tener ningún conflicto para poder trabajar”, afirmó.

Finalmente, indicó que se evaluará la estructura interna del CGE y que podrían producirse reestructuraciones en el funcionariado. Aclaró que se tomará este tiempo para analizar el desempeño de cada área antes de definir cambios, con el objetivo de adoptar "decisiones racionales y fundamentadas".

Fuente: El Once