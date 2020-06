Fuerte cruce entre dos concejales por el sueldo de los funcionarios políticos

Sofía Ghiglione, edil del Piaggismo, expresó que “lo que propuso Cambiemos fue un pedido que, como nosotros nos redujimos los salarios, también corra para el resto de los funcionarios políticos. No se le dio despacho por varios motivos: por un lado porque los concejales tenemos independencia de poder y el Ejecutivo es quien tiene la potestad de establecer los sueldos de los funcionarios políticos, no es función ni atributo de los concejales. Por otro lado, entendimos que no es momento de hacerlo, porque hay muchos funcionarios que están trabajando duramente ante esta situación de pandemia.