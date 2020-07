Fuerte cruce entre Leuco y Cafiero por la muerte del ex secretario de Cristina Kirchner

Todo comenzó cuando el periodista le preguntó si “le parece transparente que sea la fiscal Natalia Mercado, que es justamente la sobrina de la vicepresidente de la Nación, quien esté investigando” el asesinato de Gutiérrez. Al igual que hizo en otras ocasiones, el funcionario respondió que no ve “por qué debería modificarse” la composición del juzgado que lleva adelante el caso, ya que “todo indica que es un homicidio de características privadas”.

“Salvo que uno esté pensando que hay una connotación política detrás de esto, entonces ahí ameritaría un poco ese análisis”, agregó el funcionario durante una entrevista televisiva que se transmitió por El Trece.

Para Cafiero, eso fue lo que “se trató de hacer durante el fin de semana, lamentablemente” y volvió a calificar como “muy lamentable toda la mirada de una parte de la oposición con respecto a vincular este crimen” con la ex mandataria nacional y la causa de los cuadernos.

“Perdón, pero esta vinculación tiene que ver con hechos que son fácticos y que ocurrieron. Un testigo clave declara contra una ex presidenta, esa persona es asesinada y en 48 horas se descarta cualquier tipo de móvil. Además, investiga la sobrina de la persona acusada”, le retrucó el periodista.

Inmediatamente, el jefe de Gabinete defendió su postura e insistió en que, “salvo que se puedan demostrar esas vinculaciones” entre ambos hechos, “entonces son todas suposiciones” y “en realidad es un prejuicio”.

Ante esto, Leuco le aclaró que no se refería “a ninguna vinculación” particular entre el asesinato de Gutiérrez y la causa por presunta corrupción durante el gobierno de Cristina Kirchner, sino que solamente cuestiona “la presencia de un familiar de la denunciada en plena investigación” por la muerte del ex secretario.

“No hay vinculación entre los hechos, claramente no la hay. Lo dijo la familia, el abogado. El juez está investigando en la causa. Evidentemente, no hay ninguna vinculación entre los hechos que vos estás retratando. Me parece más una mirada prejuiciosa que no representa lo que está sucediendo”, ratificó Cafiero.

Luego de unos minutos, tras algunas preguntas que hicieron sus compañeros en el piso del canal sobre este mismo tema, el conductor retomó su argumento: “¿Sabe en qué punto está vinculado? El dinero que le quisieron robar a Gutiérrez, según la hipótesis más fuerte que se maneja, tiene que ver con una causa de corrupción más grande de la historia argentina”, señaló.

Antes de que terminara de hablar, el referente del oficialismo lo interrumpió para preguntarle si eso que estaba planteando “se está investigando ahora o es parte de un título periodístico”.

“El dinero de Fabián Gutiérrez ¿de dónde salió? ¿Cómo un secretario era multimillonario? ¿eso se sabe, usted lo sabe? Es muy simple, aquí la hipótesis es que hubo un intento de robo”, sostuvo Leuco.

Sonriente, Cafiero cuestionó la idea de que el dinero que buscaban los homicidas del ex secretario “era la plata de los ‘K'”, y aseguró que “eso es mentira” porque todavía “no se sabe” cómo había hecho su fortuna la víctima.

“Yo no lo sé, no leí la causa, como vos tampoco, evidentemente. No es que te mando a leer cosas, pero no pudiste haber leído la causa porque no es pública”, remarcó el jefe de Gabinete.

Ya sobre el final de la discusión, el periodista reiteró que “si la persona que fue asesinada brutalmente está siendo investigado por haber sido parte de un hecho de corrupción gigante, según investiga la Justicia, a través de una asociación ilícita comandada por quien ahora es vicepresidenta de la Nación, no es lo más prudente que la sobrina de ella investigue el homicidio porque eso no es conveniente”.

Por su parte, Cafiero le reprochó porque consideró que el conductor le estaba “cambiando de tema”, pero destacó que el Gobierno “está comprometido con la independencia de la justicia, y con que se aclare el homicidio”.