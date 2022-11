En un comunicado titulado “Cuando la propaganda y la manipulación de información con recursos y gestión de otros es utilizada con fines electorales”, desde el Frente Creer Entre Ríos de la vecina localidad manifestaron que “queremos informar a la comunidad que la información en gacetilla de prensa institucional que fue vertida desde la Municipalidad de Pueblo General Belgrano a los diferentes medios de comunicación de Gualeguaychú es tendenciosa”.

En ella se informa que “la Municipalidad de Pueblo Belgrano entregó un aporte no reintegrable de 400 mil pesos a la Asociación de Bomberos Voluntarios”, “destinados a la continuidad del proyecto de construcción del nuevo cuartel”, expresaron, añadiendo “queremos aclarar que dichos aportes no son entregados por la Municipalidad de Pueblo Belgrano, sino que pertenecen al programa que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Entre Ríos. Incluso, estos aportes por 5,7 millones de pesos fueron entregados por la propia ministra Marisa Paira a varias instituciones, entre las que se encontraban los Bomberos Voluntarios y la Biblioteca Manuel Belgrano de Pueblo General Belgrano en un acto que se desarrolló el 28 de octubre en el parque del ex Frigorífico en Gualeguaychú, en el que estuvieron presentes los concejales del Frente Creer de Pueblo Belgrano”.

“Además, vale destacar que la Municipalidad de Pueblo Belgrano ni siquiera notificó a las instituciones de Pueblo Belgrano sobre la existencia del programa Poder Popular y Mejor es Hacer, por el cual tanto los Bomberos como la Biblioteca recibieron aportes no reintegrables. Incluso, fueron los integrantes del bloque opositor (Frente Creer Entre Ríos) los que se reunieron y les comunicaron a ambas instituciones sobre la vigencia de ambos programas provinciales”, señalaron.

“Fue durante el acto que encabezó Paira que el Gobierno de Entre Ríos entregó recursos con el objetivo de fortalecer el trabajo comunitario que se desarrolla en las localidades de Gualeguaychú, Aldea San Juan, Larroque, Urdinarrain y Pueblo Belgrano. En detalle, recibieron aportes 32 proyectos del Programa Mejor es Hacer que realizan tareas comunitarias en las temáticas vinculadas con educación y oficios, soberanía alimentaria, escuelas deportivas barriales y comunitarias, cultura, prácticas ecofeministas y ambiente”, remarcaron, añadiendo que “a través del Programa Poder Popular fueron 21 los espacios beneficiados, que buscan generar material pedagógico, construir, realizar mejoras edilicias, impulsar talleres de oficios y musicales, comunicación comunitaria, y adquirir elementos, entre otros objetivos”.