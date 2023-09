A nivel provincial, Juntos por Entre Ríos tuvo una victoria por seis puntos sobre el peronismo pero Adán Bahl fue el candidato más votado en las PASO de agosto. Es por eso que los más de 50 mil votos que Pedro Galimberti le aportó a JxE serán clave a la hora de definir la elección de octubre.

En diálogo con Ahora Cero, Galimberti fue autocrítico y sostuvo que “nuestra elección no ha sido buena, hemos tenido menos de la mitad de votos que hace dos años cuando fueron las pasos para las elecciones legislativas de los estados nacionales, así que no estoy conforme con el resultado”, y encontró la explicación para el mal desempeño en dos factores: “no haber pegado con los candidatos presidenciales y el surgimiento de la Libertad Avanza que hizo una muy buena elección”.

Sobre su rol en la campaña para octubre, Galimberti aclaró que sigue perteneciendo a Juntos por Entre Ríos y que se pone a “disposición de Frigerio” pero aclaró no recorrerá la provincia junto a él por no es “candidato a nada”. Además explicó que “cuando en determinadas circunstancias me piden que vaya y puedo, voy pero yo estoy abocado a mi trabajo legislativo que hoy es mi prioridad porque yo no tengo tengo participación en las listas", y marcó la diferencia con 2021 cuando por la minoría si formó parte de la boleta del Juntos en las generales tras perder en las PASO.

Sobre la campaña que viene, Galimberti sostuvo que “ahora hay que barajar y dar de nuevo tratando de captar la mayor cantidad de votos para que la gente acompañe a Juntos por Entre Ríos porque como siempre dije va a ser una elección pareja con el Peronismo”.