El lunes 23 de febrero se realizó en la Secretaría de Trabajo, en Paraná, la primera reunión de la Mesa Paritaria Salarial Docente 2026, quedando formalmente constituida la mesa en lo que respecta a la discusión salarial. En aquella oportunidad, el Gobierno formalizó una propuesta que no satisfizo las expectativas de los cuatro sindicatos que agrupan a los trabajadores de la educación de la provincia, que la rechazaron y adhirieron al paro nacional que se realizará este lunes 2 cuando está previsto el inicio de un nuevo período lectivo en el país.

Ante aquel escenario, el miércoles 25, el Gobierno provincial convocó a los gremios docentes a una audiencia de conciliación. En un breve comunicado, desde el Gobierno se informó que “las autoridades citaron para el lunes a los representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

La información consignó que la “reunión está prevista para el lunes 2 de marzo, a las 15, en el edificio de la Secretaría de Trabajo, en Paraná. La convocatoria parte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos y se enmarca en lo que dispone el artículo 16º de la Ley 9.624, que establece el mecanismo de conciliación obligatoria en conflictos docentes”.

Agmer

El martes 24 de febrero, desde Agmer se informó que el Congreso Extraordinario que sesionó el lunes 23 en Paraná resolvió declarar el no inicio del ciclo lectivo de este lunes 2 de marzo y se informó la adhesión al paro nacional que convocó la CTERA exigiendo paritaria docente nacional, financiamiento educativo y en rechazo de la denominada Ley de Libertad Educativa, añadiendo que “se realizarán acciones sindicales a nivel local y departamental”.

Desde Agmer se sostuvo que “el gobierno provincial presentó en audiencia paritaria sumas y montos que no satisfacen las demandas planteadas por el Congreso”, añadiendo que se rechazó “la propuesta declarándonos en situación de conflicto, amparados en la Ley de Paritarias Docentes”.

Los montos

Desde el mayor sindicato docente de la provincia se precisó que “en la audiencia paritaria llevada a cabo en la tarde del lunes 23 el gobierno provincial presentó la siguiente propuesta: Monto fijo de $45.000 no remunerativos y no bonificables; monto fijo de $25.000 con el mismo carácter que el año pasado (para docentes con más de 10 años de antigüedad); incremento de la Ayuda Escolar en un 50%; monto fijo de $ 30.000 para jubiladas y jubilados; y volver a dialogar en el mes de mayo”.

AMET

Desde AMET se detalló que la oferta salarial realizada por el Gobierno consistió en: “Una suma no remunerativa y no bonificable de $ 45.000 por docente, sin discriminar cargos ni antigüedad; sostenimiento de la suma remunerativa de $ 25.000 que se viene liquidando a los docentes con más de 10 años de antigüedad; aumento de la ayuda escolar del 50%; para el sector pasivo, una suma no remunerativa y no bonificable de $ 30.000”.

Los docentes técnicos sostuvieron que “luego de un cuarto intermedio solicitado por las entidades sindicales docentes, la propuesta fue analizada y rechazada de manera unánime por considerarse insuficiente”. Se añadió que “la suma ofrecida no responde a la pérdida del poder adquisitivo que viene atravesando el sector” y que “la incorporación de sumas no remunerativas no se encuadra dentro de un esquema salarial que respete el marco legal vigente”.

También se manifestó la “preocupación ante la significativa diferencia existente entre el incremento otorgado recientemente a la fuerza de seguridad y la oferta presentada al sector docente” y se informó “la convocatoria a un paro de 24 horas declarado por AMET Nacional para el lunes 2 de marzo, en rechazo a las medidas de ajuste y a las políticas educativas del gobierno nacional”.

Sadop

Desde Sadop también se expresó el “rechazo unánime a la oferta inicial”, y se indicó que el Gobierno “citó formalmente a Sadop Entre Ríos para una nueva audiencia paritaria”, encuentro que, evaluaron, “representa una instancia decisiva para que el Ejecutivo provincial mejore los términos de la negociación y brinde respuestas que contemplen la realidad urgente de la docencia particular.

Sadop Entre Ríos confirmó la asistencia pero advirtió que “la postura de la conducción se mantiene firme: No vamos a aceptar propuestas que sigan profundizando la precarización. Hoy tenemos compañeros que, tras cumplir su jornada en el aula, deben recurrir a emprendimientos externos o aplicaciones de transporte para completar la canasta básica. Esa es la realidad del ‘docente emprendedor’ que este Gobierno y las cámaras empleadoras no pueden ignorar”.

UDA

Desde UDA se expidieron en consonancia con las posturas de sus pares y convocaron al paro de este lunes 2 luego de que “fracasaran las negociaciones destinadas a lograr la convocatoria a la paritaria nacional docente para discutir salarios, condiciones laborales e inversión educativa”.

El Gobierno

En una entrevista a una radio de Paraná, el gobernador Rogelio Frigerio, tras reconocer que se está “en un momento difícil”, con “la recaudación, los ingresos del Estado… por debajo de la inflación”, comparó que “este contexto que nos toca vivir en términos de recursos”, con la “pandemia”. Así, manifestó: “Nosotros hoy estamos con ingresos como en la pandemia, alrededor de 14 puntos por debajo de lo que era el año 2023. Y por supuesto que eso es una realidad objetiva, sobre la cual no podemos hacernos que no la vemos. Tenemos que entender que esa es una realidad y en función de esa realidad tenemos que trabajar y tratar de encontrar una solución”.

Apostar por el acuerdo

Consultado sobre el fracaso de la primera reunión paritaria, el gobernador expresó: “Voy a apostar a que haya un acuerdo. Ojalá. Estamos trabajando para eso, para que podamos tener un acuerdo, donde todos partamos de ser conscientes de lo que está viviendo la otra parte y que pongamos por encima siempre a la educación y a nuestros alumnos. Apuesto que sí, a que podamos tener un acuerdo”.

Fuente: APFDigital