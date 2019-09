Grave denuncia del Colegio Médico: "Están extorsionando a los sanatorios"

A la falta de respuestas concretas y resultados para mostrar de parte de PAMI, se sumó una vehemente e inusual exigencia política. Un importante grupo de dirigentes de Juntos por el Cambio –entre ellos, el senador Nicolás Mattiauda, Osvaldo Fernández y concejales– enviaron una carta al titular de la UGL 34 Concordia, Juan Ignacio Secchi, exigiéndole que acuerde con los sanatorios locales.

Hasta el momento, anuncio de la sexta marcha del Camam mediante, no ha habido ningún tipo de novedad al respecto, y los afiliados siguen padeciendo el mal servicio de Nativus.

Este viernes, se escuchó la voz que faltaba. El presidente del Colegio Médico Gualeguaychú, Emilio Bianchi, estuvo en ElDía desde Cero y, sin pelos en la lengua, apuntó contra todos: el PAMI, Nativus y los referentes de Juntos por el Cambio.

La oferta del recorte

Primeramente, Bianchi recordó la situación que dejó a la institución que representa sin las cápitas del PAMI en el Módulo 6, servicio que prestaba hasta el 1º de mayo del 2017.

“La cifra histórica a nivel nacional es de 146 consultas (mensuales) a médicos especialistas cada mil afiliados. En Gualeguaychú que hay una cápita de entre 15 y 18 mil, si se considera todo el departamento, teniendo en cuenta lo ofrecido, nos quedaba $24,50 por cada consulta”, explicó el cirujano sobre la causa que desató el conflicto que se mantiene hasta la actualidad. Y recordó: “Veníamos de una consulta de $176”.

“Esto fue evaluado por el Colegio Médico. No sólo por mi persona y por la Comisión directiva, hicimos una asamblea extraordinaria, consultamos a los médicos especialistas y en forma unánime se decidió no firmar ese convenio, por inviable e imposible de cumplir”, agregó.

¿Por qué acordó la mayoría del país?

Muchas veces se ha cuestionado al Colegio Médico de la ciudad, por ser, según autoridades de gobierno, uno de los dos prestadores médicos que nos aceptaron el nuevo convenio de 2017 en todo el país.

Bianchi contó su versión de lo sucedido. “Hicimos averiguaciones y nos sorprendió que mientras a nosotros nos queda la consulta a $24,50, en la Costa del Paraná, por ejemplo, les quedaba a $245. ¿Por qué? Es muy sencillo: la prestadora le daba a cada médico de cabecera 14 consultas cada mil afiliados, el 10 por ciento de lo que hubiera correspondido por consumo”, explicó.

“A los dos días, ese médico no prestaba más servicio. Y desde la prestadora la decían al afiliado que se había acabado el cupo, lo que terminaba con el afiliado pagando la consulta”, apuntó Bianchi. Y se defendió: “eso es lo que no quisimos firmar nosotros”.

Según contó Bianchi, en la gran mayoría de los casos que acuerdan con el PAMI, quienes atienden a sus afiliados son “dos o tres” médicos “que no tienen mucho trabajo más allá de PAMI” y no gozan de gran prestigio.

“Un desastre más”

“En Entre Ríos son muy pocos los colegios médicos que tienen el Módulo 6, en general lo tienen los sanatorios. Nosotros estamos en contra de eso, porque entendemos que el trabajo es para todos los médicos y no sólo para algunos. Además, se debe garantizar la libre elección del afiliado, no sólo en PAMI, sino en todas las obras sociales”, argumentó el cirujano. Y continuó: “Esto es trabajo médico, no sanatorial. Estamos hablando de consulta de especialistas. El sanatorio debe firmar convenios desde lo sanatorial, como es la internación”.

“La situación actual es más indigna todavía porque están apretando a los sanatorios, abusándose de la necesidad económica de las clínicas. Es una situación extorsiva, sin ninguna duda”, cargó con dureza sobre quienes encabezan las negociaciones con las clínicas privadas de la ciudad.

“El sanatorio está diciendo que va firmar (el convenio ofrecido), pero probablemente los médicos no lo tomen. Esto va a ser un desastre más, no tiene ningún sentido. Va a ser otro error”, adelantó.

Rédito político

La dirigencia política también fue blanco del colegiado. Primero, e irónicamente, se refirió a la “casualidad” de que el fundador de Nativus haya sido “el señor (Sergio) Cassinotti, actual número uno de PAMI”. Y, enseguida, apuntó contra la dirigencia local de Juntos por el Cambio.

“Cuando presentaron a Nativus con aplausos, dijeron que ellos eran gente de trabajo, que habían averiguado y que eran serios, y que ahora se iba a solucionar todo. Por supuesto que fue un desastre”, reclamó. Al tiempo que cuestionó el hecho de que ahora sea ese mismo espacio el que busque “rédito” político pidiendo la desvinculación de Nativus.